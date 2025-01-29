День памʼяті Героїв Крут 29 січня — що знають про цей день в Україні

Вшанування пам'яті Героїв Крут у Львові. Фото: t.me/people_of_action

Щороку 29 січня в Україні відзначають День пам’яті Героїв Крут — одну з найтрагічніших, але водночас найгероїчніших сторінок нашої історії. Ця подія стала символом мужності, патріотизму та самопожертви української молоді в боротьбі за незалежність.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, що знають вони про цю дату.

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День пам'яті Героїв Крут

Частина респондентів згадала, що цього дня студенти й курсанти вступили в бій проти більшовиків і загинули за вільну Україну. Інші зізналися, що чули про цю дату, але не цікавилися деталями.

"Я живу на вулиці Героїв Крут, але не у Львові, а на Сході України. Чесно, більше детально не знаю історію про Героїв Крут", — каже дівчина.

"Це студенти під Крутами пішли на Київ захищати Україні і там вони й полягли", — розповідає чоловік.

"Студенти під Крутами повстали за Україну і там загинули. Вони загинули за вільну Україну, за що сьогодні ми стоїмо", — додає жінка.

''На жаль, не знаю і я не цікавилась цією подією'', — каже опитана львів'янка.

“Знаю, що близько 300 студентів вийшли на бої під Крутами проти тодішньої влади”, — пригадує жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Харкові вшанували пам'ять Героїв Крут — фоторепортаж.

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