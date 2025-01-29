День памяти Героев Крут 29 января — что знают об этом дне в Украине

Чествование памяти Героев Крут во Львове. Фото: t.me/people_of_action

Ежегодно 29 января в Украине отмечают День памяти Героев Крут — одну из самых трагических, но одновременно самых героических страниц нашей истории. Это событие стало символом мужества, патриотизма и самопожертвования украинской молодежи в борьбе за независимость.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, что знают они об этой дате.

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День памяти Героев Крут

Часть респондентов вспомнила, что в этот день студенты и курсанты вступили в бой против большевиков и погибли за свободную Украину. Другие признались, что слышали об этой дате, но не интересовались деталями.

"Я живу на улице Героев Крут, но не во Львове, а на Востоке Украины. Честно, не знаю подробно историю о Героях Крут", — говорит девушка.

"Это студенты под Крутами пошли на Киев защищать Украину и там они и погибли", — рассказывает мужчина.

"Студенты под Крутами восстали за Украину и там погибли. Они погибли за свободную Украину, за что сегодня мы стоим", — добавляет женщина.

“К сожалению не знаю и я не интересовалась этим событием”,— говорит опрошенная львовянка.

“Знаю, что около 300 студентов вышли на бои под Крутами против тогдашней власти”, — вспоминает женщина.

Напомним, мы ранее писали, что в Харькове почтили память Героев Крут — фоторепортаж.

Мы также рассказывали, как украинская молодежь стала символом борьбы в 1918 году.