День першої Конституції — чи знають українці свої права

Люди на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 квітня, виповнилося 314 років від дня укладення першої української Конституції. Її ще називають "Конституція гетьмана Пилипа Орлика". Конституція Орлика визначала принципи влади, встановлювала обов'язки влади перед народом, регламентувала соціально-економічні питання тощо. Цей історичний документ мав велике значення для формування конституційної традиції в Україні.

Новини.LIVE запитали людей на вулицях Львова, чи знають вони статті Конституції України.

Читайте також:

Більшість опитаних знають статті Конституції лише поверхнево. Проте погоджуються, що права й обов'язки, визначені основним законом країни, варто знати.

"Не дам відповіді"

"Чесно, не перерахую вам по номерах. Я не зможу вам відповісти", — каже дівчина.

"Вільна та незалежна"

"Статті Конституції — це, що Україна незалежна держава, вільна, має свої права. Я вважаю, що варто знати й історію України й Конституцію, щоб не повторювати помило" — зазначає жінка.

"Це про честь та гідність"

"В українській Конституції багато статей — це честь гідність, свобода та право на життя й освіту. Стаття 42 — за свободу підприємницької діяльности. Якщо особа обізнана у своїх базових правах, то це є громадянин держави", — каже опитаний хлопець.

"Гідність та людське життя"

"Головне в конституції є те, що в Україні найвищою цінністю є людська честь, гідність та людське життя й зараз це потрібно пам'ятати", — ділиться думками жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Зеленський підписав закон про зниження призовного віку. Верховна Рада проголосувала за нього ще 30 травня 2023 року.

Також, ми писали, що голова Фінансового комітету Ярослав Железняк розповів про новий закон, який посилить контроль за азартними іграми.