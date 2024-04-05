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День создания первой Конституции Украины — знают ли львовяне свои права

5 апреля 2024 10:18
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Марта Байдака
Журналист
День первой Конституции — знают ли украинцы свои права
Люди на площади Рынок. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 5 апреля, исполнилось 314 лет со дня заключения первой украинской Конституции. Ее еще называют "Конституция гетмана Филиппа Орлика". Конституция Орлика определяла принципы власти, устанавливала обязанности власти перед народом, регламентировала социально-экономические вопросы. Этот исторический документ имел большое значение для формирования конституционной традиции в Украине.

Новини.LIVE спросили людей на улицах Львова, знают ли они статьи Конституции Украины.

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Большинство опрошенных знают статьи Конституции только поверхностно. Однако соглашаются, что права и обязанности, определенные основным законом страны, следует знать.

"Не дам ответа"

"Честно, не перечислю вам по номерам. Я не смогу вам ответить", — говорит девушка.

"Свобода и независимость"

"Статьи Конституции — это, что Украина независимое государство, свободное, имеет свои права. Я считаю, что стоит знать и историю Украины, и Конституцию, чтобы не повторять свои ошибки", — отмечает женщина.

"Это о чести и достоинстве"

"В украинской Конституции много статей — это честь, достоинство, свобода и право на жизнь и образование. Статья 42 — за свободу предпринимательской деятельности. Если человек осведомлен в своих базовых правах, то это гражданин государства", — говорит опрошенный парень.

"Достоинство и человеческая жизнь"

"Главное в конституции есть то, что в Украине самой высокой ценностью является человеческая честь, достоинство и человеческая жизнь, и сейчас это нужно помнить", — делится мыслями женщина.

Напомним, мы ранее писали, что Зеленский подписал закон о понижении призывного возраста. Верховная Рада проголосовала за него 30 мая 2023 года.

Также мы писали, что председатель Финансового комитета Ярослав Железняк рассказал о новом законе, который усилит контроль за азартными играми. 

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