Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow День української писемності — коли львів'яни диктант писали arrow

День української писемності — коли львів'яни диктант писали

25 жовтня 2024 17:32
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Сила слова — чи писали львів'яни диктант до дня писемності та мови
Діти у школі пишуть диктант. Фото: ЛМР
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

До дня української писемності та мови, який цьогоріч відзначається 27 жовтня, українці напередодні писали радіодиктант національної єдності. Пишуть його українці не лише в Україні, а й за кордоном.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, коли вони востаннє писали диктант та на яку тему. 

Читайте також:

День української писемності та мови

Більшість опитаних розповіли, що ще в школі писали тексти про пори року й українську кухню. Щорічну акцію, присвячену Дню української мови та писемності, містяни вважають чудовою можливістю перевірити свої знання. Особливого значення ця ініціатива набуває в час війни, коли українська мова стає символом нашої єдності. 

"Писали доволі багато диктантів. Переважно це було про пори року. Також писала і радіодиктанти. Як на мене, це дуже потрібно, через те, що мова єднає", — каже дівчина.

"Диктанти писали лише в школі. А радіодиктант — це добровільна справа, тому у ньому беруть участь люди, для яких він має значення. Але ініціатива прекрасна, адже ти можеш перевірити свої знання", — розповідає жінка.

"Писала диктанти у школі, і це було на тему весни. Радіодиктант — це можливість перевірити свої знання і зрозуміти, над чим потрібно працювати", — додає дівчина.

"Я завжди гарно писала диктанти. Останній — про українську кухню. Мені нескладно писати диктанти, бо я швидко пишу і мені просто подобалось це писати. А радіодиктант потрібно писати всім, бо це підвищує нашу писемність, наш розвиток в плані писемності", — ділиться думками львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, чому у повсякденному спілкуванні українці іноді вживають слова й вислови, які є росіянізмами або ж неправильно утворені.

Ми також писали, як у Києві писали радіодиктант

Україна радіодиктант українці свята опитування українська мова

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

17:43 Переселенцям планують скоротити допомогу — що відомо

17:37 Rheinmetall передав Україні ще 20 бойових машин Marder

Ексклюзив

17:32 День української писемності — коли львів'яни диктант писали

17:31 Усик пояснив, яким буде його реванш із Ф'юрі

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

17:23 В Укргідрометцентрі попередили про мороз та сильний туман завтра

17:17 Путін хоче припинення вогню, — Ердоган

17:13 ГУР перехопило розмови російських військових про солдатів із КНДР

17:10 Синоптик попередив про похолодання на вихідних

17:06 На Одещині змінять керівницю МСЕК і перевірять працівників ОВА

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

17:43 Переселенцям планують скоротити допомогу — що відомо

17:37 Rheinmetall передав Україні ще 20 бойових машин Marder

Ексклюзив

17:32 День української писемності — коли львів'яни диктант писали

17:31 Усик пояснив, яким буде його реванш із Ф'юрі

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

17:23 В Укргідрометцентрі попередили про мороз та сильний туман завтра

17:17 Путін хоче припинення вогню, — Ердоган

17:13 ГУР перехопило розмови російських військових про солдатів із КНДР

17:10 Синоптик попередив про похолодання на вихідних

17:06 На Одещині змінять керівницю МСЕК і перевірять працівників ОВА

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2024
Text

23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

Text

22:09 Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

Text

19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

15 жовтня 2024

09:55 Заміна "старих" доларів на "нові" — які купюри не підлягають обміну в Україні