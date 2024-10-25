Сила слова — чи писали львів'яни диктант до дня писемності та мови

Діти у школі пишуть диктант. Фото: ЛМР

До дня української писемності та мови, який цьогоріч відзначається 27 жовтня, українці напередодні писали радіодиктант національної єдності. Пишуть його українці не лише в Україні, а й за кордоном.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, коли вони востаннє писали диктант та на яку тему.

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Більшість опитаних розповіли, що ще в школі писали тексти про пори року й українську кухню. Щорічну акцію, присвячену Дню української мови та писемності, містяни вважають чудовою можливістю перевірити свої знання. Особливого значення ця ініціатива набуває в час війни, коли українська мова стає символом нашої єдності.

"Писали доволі багато диктантів. Переважно це було про пори року. Також писала і радіодиктанти. Як на мене, це дуже потрібно, через те, що мова єднає", — каже дівчина.

"Диктанти писали лише в школі. А радіодиктант — це добровільна справа, тому у ньому беруть участь люди, для яких він має значення. Але ініціатива прекрасна, адже ти можеш перевірити свої знання", — розповідає жінка.

"Писала диктанти у школі, і це було на тему весни. Радіодиктант — це можливість перевірити свої знання і зрозуміти, над чим потрібно працювати", — додає дівчина.

"Я завжди гарно писала диктанти. Останній — про українську кухню. Мені нескладно писати диктанти, бо я швидко пишу і мені просто подобалось це писати. А радіодиктант потрібно писати всім, бо це підвищує нашу писемність, наш розвиток в плані писемності", — ділиться думками львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, чому у повсякденному спілкуванні українці іноді вживають слова й вислови, які є росіянізмами або ж неправильно утворені.

Ми також писали, як у Києві писали радіодиктант.