Сила слова — писали ли львовяне диктант ко дню письменности и языка

Дети в школе пишут диктант. Фото: ЛГС

Ко дню украинской письменности и языка, который отмечается 27 октября, украинцы накануне писали радиодиктант национального единства. Пишут его украинцы не только в Украине, но и за границей.

Новини.LIVE спросили людей на улицах Львова, когда они в последний раз писали диктант и на какую тему.

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День украинской письменности и языка

Большинство опрошенных рассказали, что еще в школе писали тексты о временах года и украинской кухне. Ежегодную акцию, посвященную Дню украинского языка и письменности, горожане считают отличной возможностью проверить свои знания. Особое значение эта инициатива приобретает во время войны, когда украинский язык становится символом нашего единства.

"Писали довольно много диктантов. В большинстве случаев это было о временах года. Также писала и радиодиктанты. По-моему, это очень нужно, потому что язык объединяет", — говорит девушка.

"Диктанты писали только в школе. А радиодиктант — это добровольное дело, поэтому в нем принимают участие люди, для которых он имеет значение. Но инициатива прекрасна, ведь ты можешь проверить свои знания", — рассказывает женщина.

"Писала диктанты в школе, и это было на тему весны. Радиодиктант — это возможность проверить свои знания и понять, над чем нужно работать", — добавляет девушка.

"Я всегда хорошо писала диктанты. Последний был об украинской кухне. Мне несложно писать диктанты, потому что я быстро пишу и мне просто нравилось это писать. А радиодиктант нужно писать всем, потому что это повышает нашу письменность, наше развитие в плане письменности", — делится мыслями львовянка.

Напомним, мы раньше писали, почему в повседневном общении украинцы иногда употребляют слова и высказывания, которые являются русизмами или неправильно образованы.

Мы также писали, как в Киеве писали радиодиктант.