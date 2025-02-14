Що хочуть отримати українці на День святого Валентина 2025 — опитування у Львові

Закохана пара. Фото: Pexels

День святого Валентина — одне з найромантичніших свят у світі, яке щороку 14 лютого відзначають мільйони пар. Це свято традиційно асоціюється з романтичними жестами та обміном подарунками між закоханими. Проте в Україні ставлення до цього свята неоднозначне: одні готують сюрпризи для своїх половинок, інші вважають, що подарунки варто дарувати завжди — не тільки цього дня.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи святкують вони День закоханих у 2025 році, які подарунки хочуть отримати та скільки готові витратити.

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Рівень витрат на подарунки до Дня святого Валентина варіюється серед українців. Деякі респонденти зазначали, що готові витратити значні суми на подарунки для своїх коханих. Водночас багато українців обирають більш скромні подарунки та надають перевагу нематеріальним жестам, таким як спільний час та романтичні вечері.

"Ні, тому що не маю з ким. Можна святкувати кожного дня, якщо є друга половинка, і дарувати одне одному подарунки, приємності, а не тільки цього дня", — каже дівчина.

"Буду святкувати. Подарунки від мого чоловіка — це завжди сюрприз, і це коштовні подарунки", — зазначає жінка.

"Планую святкувати. Для своєї другої половинки готую подарунок до 2000 грн. А для себе хотіла б подарунок, який був би від щирого серця", — наголошує респондентка.

"Буду святкувати з друзями, бо не маю другої половинки. Але якби був коханий, то від нього хотіла б отримати якусь подорож або романтичний вечір на двох", — ділиться думками опитана львів'янка.

"Святкувати не буду, бо чоловік не поруч. Але якби він був би біля мене, то подарувала б йому те, що йому потрібно, щось мінімальне", — додає жінка.

"Скоріш за все ні, бо не маю з ким. Але якби була б така можливість отримати подарунок в День закоханих, то б хотіла щось банальне — м'яку іграшку. Я не вважаю це великим святом. Будь-які подарунки набагато приємніше отримувати просто так", — запевняє дівчина.

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