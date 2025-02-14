Что хотят получить украинцы на День святого Валентина 2025 — опрос во Львове

Влюбленная пара. Фото: Pexels

День святого Валентина — один из самых романтичных праздников в мире, который ежегодно 14 февраля отмечают миллионы пар. Этот праздник традиционно ассоциируется с романтическими жестами и обменом подарками между влюбленными. Однако в Украине отношение к этому празднику неоднозначное: одни готовят сюрпризы для своих половинок, другие считают, что подарки стоит дарить всегда — не только в этот день.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, празднуют ли они День влюбленных в 2025 году, какие подарки хотят получить и сколько готовы потратить.

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Уровень расходов на подарки ко Дню святого Валентина варьируется среди украинцев. Некоторые респонденты отмечали, что готовы потратить значительные суммы на подарки для своих любимых. В то же время многие украинцы выбирают более скромные подарки и предпочитают нематериальные жесты, такие как совместно проведенное время и романтический ужин.

"Нет, потому что не с кем. Можно праздновать каждый день, если есть вторая половинка, и дарить друг другу подарки, приятности, а не только в этот день", — говорит девушка.

"Буду праздновать. Подарки от моего мужа — это всегда сюрприз, и это ценные подарки", — отмечает женщина.

"Планирую праздновать. Для своей второй половинки готовлю подарок до 2000 грн. А для себя хотела бы подарок, который был бы от всего сердца", — отмечает респондентка.

"Буду праздновать с друзьями, потому что не имею второй половинки. Но если бы был любимый, то от него хотела бы получить какое-то путешествие или романтический вечер на двоих", — делится мыслями опрошенная львовянка.

"Праздновать не буду, потому что муж не рядом. Но если бы он был бы возле меня, то подарила бы ему то, что ему нужно, что-то минимальное", — добавляет женщина.

"Скорее всего нет, потому что не с кем. Но если бы была такая возможность получить подарок в День влюбленных, то хотела бы что-то банальное — мягкую игрушку. Я не считаю это большим праздником. Любые подарки гораздо приятнее получать просто так", — уверяет девушка.

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