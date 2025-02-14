Что хотят получить украинцы на День святого Валентина 2025 — опрос во Львове

День Валентина в Украине 2025 — праздновать или игнорировать
День святого Валентина — один из самых романтичных праздников в мире, который ежегодно 14 февраля отмечают миллионы пар. Этот праздник традиционно ассоциируется с романтическими жестами и обменом подарками между влюбленными. Однако в Украине отношение к этому празднику неоднозначное: одни готовят сюрпризы для своих половинок, другие считают, что подарки стоит дарить всегда — не только в этот день.
Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, празднуют ли они День влюбленных в 2025 году, какие подарки хотят получить и сколько готовы потратить.
День святого Валентина 2025 года
Уровень расходов на подарки ко Дню святого Валентина варьируется среди украинцев. Некоторые респонденты отмечали, что готовы потратить значительные суммы на подарки для своих любимых. В то же время многие украинцы выбирают более скромные подарки и предпочитают нематериальные жесты, такие как совместно проведенное время и романтический ужин.
"Нет, потому что не с кем. Можно праздновать каждый день, если есть вторая половинка, и дарить друг другу подарки, приятности, а не только в этот день", — говорит девушка.
"Буду праздновать. Подарки от моего мужа — это всегда сюрприз, и это ценные подарки", — отмечает женщина.
"Планирую праздновать. Для своей второй половинки готовлю подарок до 2000 грн. А для себя хотела бы подарок, который был бы от всего сердца", — отмечает респондентка.
"Буду праздновать с друзьями, потому что не имею второй половинки. Но если бы был любимый, то от него хотела бы получить какое-то путешествие или романтический вечер на двоих", — делится мыслями опрошенная львовянка.
"Праздновать не буду, потому что муж не рядом. Но если бы он был бы возле меня, то подарила бы ему то, что ему нужно, что-то минимальное", — добавляет женщина.
"Скорее всего нет, потому что не с кем. Но если бы была такая возможность получить подарок в День влюбленных, то хотела бы что-то банальное — мягкую игрушку. Я не считаю это большим праздником. Любые подарки гораздо приятнее получать просто так", — уверяет девушка.
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