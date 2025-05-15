День вишиванки 2025 - що означає для українців це свято

Жінка у вишиванці. Фото: РБК-Україна

Щороку в третій четвер травня вулиці українських міст розцвітають — не квітами, а візерунками. Геометричні, рослинні, в кольорах неба і маків. Це — вишиванки. І саме в них українці щороку відзначають Всесвітній день вишиванки. Це міжнародний день, який покликаний зберегти давні традиції створення і носіння українського вишитого одягу.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, що для них означає День вишиванки.

Реклама

Читайте також:

Міжнародний день вишиванки

Більшість опитаних каже, носять вишиванки лише на свята, а День вишиванки — це ще один привід вдягнути її та показати символ української єдності. Хтось має сорочку ще від бабусі. Хтось купує сучасну у молодих дизайнерів. А хтось мріє вишитий власноруч.

"Маю не одну вишиванку і вишиту сукню. З чоловіком вінчалися у вишитому одязі. Це наш традиційний одяг і кожного українця має бути вишиванка. Я вишиванку одягаю не щодня, але у визначні дати", — каже жінка.

"Я не маю вишиванку, але я дуже хочу мати. Та вишиванка яка мені подобається коштує дорого, тому я працюю, щоб собі її придбати. Загалом, цей день дуже важливий. В День вишиванки ми можемо нагадати всім, що ми українці й відстоюємо свою державу", — наголошує дівчина.

"Я ношу вишиванку на свята, але вважаю що вишиванку можна носити і посеред тижня. Головне правильно комбінувати з сучасним одягом", — додає львів'янка.

"Це день, коли жінки одягають вишиванку і це дуже ефектно виглядає.В моєї бабусі є ціла скриня з вишиванками. А от я ще своєї не маю, але дуже хочу вишити самій свою вишиванку", — ділиться думками жінка.

Історія Дня вишиванки

До слова, це міжнародний день, бо його святкують не лише в Україні, а й у понад 100 країнах світу — там, де є українці, волонтери, дипломати, друзі України. У цей день вишиванки з’являються на вулицях Торонто, Варшави, Парижа, Сіднея і навіть на Антарктиді — українські полярники також у вишиванках.

Свято з'явилося у 2006 році. Його ініціювала Леся Воронюк, студентка Чернівецького національного університету. Вона запропонувала друзям одного дня усім прийти у вишиванках — просто так, без особливого приводу.

Ідею підтримали, і поступово вона переросла у міжнародний флешмоб, а згодом — у культурне свято. Свято дуже просте у форматі: одягнути вишиванку — і нагадати собі та іншим, хто ми є.

Нагадаємо, ми раніше писали, які слова українських предків почали забути.

Ми також писали, яке свято відзначається на 40-день від Великодня.