День вышиванки 2025 - что означает для украинцев этот праздник

Женщина в вышиванке. Фото: РБК-Украина

Каждый год в третий четверг мая улицы украинских городов расцветают — не цветами, а узорами. Геометрические, растительные, в цветах неба и маков. Это — вышиванки. И именно в них украинцы ежегодно отмечают Всемирный день вышиванки. Это международный день, который призван сохранить давние традиции создания и ношения украинской вышитой одежды.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, что для них означает День вышиванки.

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Международный день вышиванки

Большинство опрошенных говорит, носят вышиванки только на праздники, а День вышиванки — это еще один повод надеть ее и показать символ украинского единства. Кто-то имеет рубашку еще от бабушки. Кто-то покупает современную у молодых дизайнеров. А кто-то мечтает вышитый собственноручно.

"Имею не одну вышиванку и вышитое платье. С мужем венчались в вышитой одежде. Это наша традиционная одежда и каждого украинца должна быть вышиванка. Я вышиванку одеваю не каждый день, но в знаменательные даты", — говорит женщина.

"Я не имею вышиванку, но я очень хочу иметь. Та вышиванка которая мне нравится стоит дорого, поэтому я работаю, чтобы себе ее приобрести. В общем, этот день очень важен. В День вышиванки мы можем напомнить всем, что мы украинцы и отстаиваем свое государство", — отмечает девушка.

"Я ношу вышиванку на праздники, но считаю, что вышиванку можно носить и посреди недели. Главное правильно комбинировать с современной одеждой", — добавляет львовянка.

"Это день, когда женщины одевают вышиванку и это очень эффектно выглядит У моей бабушки есть целый сундук с вышиванками. А вот я еще своей не имею, но очень хочу вышить самой свою вышиванку", — делится мыслями женщина.

История Дня вышиванки

К слову, это международный день, потому что его празднуют не только в Украине, но и в более чем 100 странах мира — там, где есть украинцы, волонтеры, дипломаты, друзья Украины. В этот день вышиванки появляются на улицах Торонто, Варшавы, Парижа, Сиднея и даже на Антарктиде — украинские полярники также в вышиванках.

Праздник появился в 2006 году. Его инициировала Леся Воронюк, студентка Черновицкого национального университета. Она предложила друзьям однажды всем прийти в вышиванках — просто так, без особого повода.

Идею поддержали, и постепенно она переросла в международный флешмоб, а затем — в культурный праздник. Праздник очень простой в формате: надеть вышиванку — и напомнить себе и другим, кто мы есть.

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