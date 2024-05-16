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День вишиванки у Львові — фоторепортаж

16 травня 2024 15:44
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
День Вишиванки у Львові: які вишиванки вдягнули містяни — фоторепортаж
Площа ринок у Львові сьогодні, 16 травня. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 16 травня, українці відзначають День вишиванки. Вишиванка — це традиційний український національний одяг, який має глибокі історичні корені та символіку. Для українців вишиванка є не лише елементом одягу, але й важливим символом їхньої національної та культурної ідентичності.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж львів'ян та гостей міста у вишиванці.

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День вишиванки

День вишиванки у Львові — фоторепортаж - фото 1
Люди у вишиванках. Фото: Новини.LIVE

Вишиванка може мати різноманітні візерунки, орнаменти та схеми вишивки. Це робить кожну вишиванку унікальною і неповторною.

День вишиванки у Львові — фоторепортаж - фото 2
Люди у вишиванках на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE
День вишиванки у Львові — фоторепортаж - фото 3
Люди у вишиванках. Фото: Новини.LIVE
День вишиванки у Львові — фоторепортаж - фото 2
День вишиванки у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми раніше писали, що відома українська спортсменка Ганна Різатдінова привітала співвітчизників із Днем вишиванки. Дівчина продемонструвала вбрання, яке обрала для свята.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців зі святом.

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Львів
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День вишиванки
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