День Вишиванки у Львові: які вишиванки вдягнули містяни — фоторепортаж

Площа ринок у Львові сьогодні, 16 травня. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 травня, українці відзначають День вишиванки. Вишиванка — це традиційний український національний одяг, який має глибокі історичні корені та символіку. Для українців вишиванка є не лише елементом одягу, але й важливим символом їхньої національної та культурної ідентичності.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж львів'ян та гостей міста у вишиванці.

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День вишиванки

Люди у вишиванках. Фото: Новини.LIVE

Вишиванка може мати різноманітні візерунки, орнаменти та схеми вишивки. Це робить кожну вишиванку унікальною і неповторною.

Люди у вишиванках на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE

Люди у вишиванках. Фото: Новини.LIVE

День вишиванки у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми раніше писали, що відома українська спортсменка Ганна Різатдінова привітала співвітчизників із Днем вишиванки. Дівчина продемонструвала вбрання, яке обрала для свята.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців зі святом.