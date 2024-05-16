День вышиванки во Львове: какие вышиванки одели горожане — фоторепортаж

Площадь рынка во Львове сегодня, 16 мая. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 16 мая, украинцы отмечают День вышиванки. Вышиванка — это традиционная украинская национальная одежда, которая имеет глубокие исторические корни и символику. Для украинцев вышиванка не только элемент одежды, но и важный символ национальной и культурной идентичности.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж львовян и гостей города в вышиванках.

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День вышиванки

Люди в вышиванках. Фото: Новини.LIVE

Вышиванка может иметь разные узоры, орнаменты и схемы вышивки. Это делает каждую вышиванку уникальной и неповторимой.

Люди в вышиванках на площади Рынок. Фото: Новини.LIVE

Люди в вышиванках. Фото: Новини.LIVE

День вышиванки во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы ранее писали, что известная украинская спортсменка Анна Ризадинова поздравила соотечественников с Днем вышиванки. Девушка продемонстрировала наряд, который выбрала для праздника.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с праздником.