День вышиванки во Львове: какие вышиванки одели горожане — фоторепортаж

День вышиванки во Львове — фоторепортаж
Сегодня, 16 мая, украинцы отмечают День вышиванки. Вышиванка — это традиционная украинская национальная одежда, которая имеет глубокие исторические корни и символику. Для украинцев вышиванка не только элемент одежды, но и важный символ национальной и культурной идентичности.
Новини.LIVE подготовили фоторепортаж львовян и гостей города в вышиванках.
День вышиванки
Вышиванка может иметь разные узоры, орнаменты и схемы вышивки. Это делает каждую вышиванку уникальной и неповторимой.
Напомним, мы ранее писали, что известная украинская спортсменка Анна Ризадинова поздравила соотечественников с Днем вышиванки. Девушка продемонстрировала наряд, который выбрала для праздника.
Также мы писали, что президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с праздником.
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