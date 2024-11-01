День ЄС: чи потрібно Україні вступати в союз — опитування у Львові

Площа перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Щорічно 1 листопада відзначається День заснування Європейського Союзу. Саме цього дня 1993 року набула чинності Маастрихтська угода, що стала основою для створення ЄС, об'єднавши європейські держави на принципах миру, співпраці та єдиних цінностей. Для України цей день є важливим нагадуванням про прагнення приєднатися до європейської спільноти.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи підтримують вони вступ України до ЄС та коли на їхню думку ми зможемо стати повноцінними членами Європейського Союзу.

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Більшість опитаних кажуть, що хочуть, аби Україна вступила до ЄС, адже це стабільна міжнародна підтримка нашої держави. Також приєднання до ЄС дозволить Україні впровадити прогресивні реформи, які покращать умови життя для кожного українця. Але коли це буде — не знають.

"Підтримую таке рішення, але коли нас візьмуть в ЄС, мені важко сказати. Точно не зараз", — каже жінка.

"Підтримую вступ України до ЄС, і причина — це те, що я останні декілька років живу в Європі. Для мене це максимально комфортно, адже це лояльне відношення до багатьох спільнот, сприйняття світу геть інше. На мою думку, в ЄС нас візьмуть не раніше, ніж через п'ять-десять років", — наголошує дівчина.

"Я проти кордонів між країнами, адже тоді ми почнемо розуміти один одного. Це комунікація зі світом, це розвиток нашої країни", — додає опитана дівчина.

"Я — за вступ України до ЄС. На мою думку, це нам допоможе швидше закінчити війну і покращить умови життя кожного українця", — зазначає жінка.

"Я дуже хочу, щоб Україна увійшла в ЄС. Та я думаю, що це буде дуже довгий процес, першою чергою через те, що в нас у країні війна", — ділиться думками львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що президент України Володимир Зеленський назвав країни Європи, які готові збільшувати підтримку захисту України.

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