День основания ЕС: нужно ли Украине вступать в союз — опрос во Львове

Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE

Ежегодно 1 ноября отмечается День основания Европейского Союза. Именно в этот день 1993 года вступило в силу Маастрихтское соглашение, ставшее основой для создания ЕС, объединив европейские государства на принципах мира, сотрудничества и единых ценностей. Для Украины этот день является важным напоминанием о стремлении присоединиться к европейскому сообществу.

Новини.LIVE спросили людей на улицах города, поддерживают ли они вступление Украины в ЕС и когда, по их мнению, мы сможем стать полноценными членами Европейского Союза.

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Большинство опрошенных говорят, что хотят, чтобы Украина вступила в ЕС, ведь это стабильная международная поддержка нашего государства. Также присоединение к ЕС позволит Украине внедрить прогрессивные реформы, которые улучшат условия жизни для каждого украинца. Но когда это будет — не знают.

"Поддерживаю такое решение, но когда нас примут в ЕС — мне трудно сказать. Точно не сейчас", — говорит женщина.

"Поддерживаю вступление Украины в ЕС, и причина — то то, что я последние несколько лет живу в Европе. Для меня это максимально комфортно, ведь это лояльное отношение ко многим сообществам, восприятие мира и прочее. По моему мнению, в ЕС нас возьмут не раньше, чем через пять,-десять лет", — отмечает девушка.

"Я против границ между странами, ведь тогда мы начнем понимать друг друга. Это коммуникация с миром, это развитие нашей страны", — добавляет опрошенная девушка.

"Я за вступление Украины в ЕС. На мой взгляд, это нам поможет быстрее закончить войну и улучшит условия жизни каждого украинца", — отмечает женщина.

"Я очень хочу, чтобы Украина вошла в ЕС. Но я думаю, что это будет очень долгий процесс, в первую очередь из-за того, что у нас в стране война", — делится мнением львовянка.

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