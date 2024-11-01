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День основания ЕС — почему Украина до сих пор не в союзе

1 ноября 2024 17:20
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
День основания ЕС: нужно ли Украине вступать в союз — опрос во Львове
Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Ежегодно 1 ноября отмечается День основания Европейского Союза. Именно в этот день 1993 года вступило в силу Маастрихтское соглашение, ставшее основой для создания ЕС, объединив европейские государства на принципах мира, сотрудничества и единых ценностей. Для Украины этот день является важным напоминанием о стремлении присоединиться к европейскому сообществу.

Новини.LIVE спросили людей на улицах города, поддерживают ли они вступление Украины в ЕС и когда, по их мнению, мы сможем стать полноценными членами Европейского Союза.

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Большинство опрошенных говорят, что хотят, чтобы Украина вступила в ЕС, ведь это стабильная международная поддержка нашего государства. Также присоединение к ЕС позволит Украине внедрить прогрессивные реформы, которые улучшат условия жизни для каждого украинца. Но когда это будет  — не знают.

"Поддерживаю такое решение, но когда нас примут в ЕС  мне трудно сказать. Точно не сейчас", — говорит женщина.

"Поддерживаю вступление Украины в ЕС, и причина — то то, что я последние несколько лет живу в Европе. Для меня это максимально комфортно, ведь это лояльное отношение ко многим сообществам, восприятие мира и прочее. По моему мнению, в ЕС нас возьмут не раньше, чем через пять,-десять лет", — отмечает девушка.

"Я против границ между странами, ведь тогда мы начнем понимать друг друга. Это коммуникация с миром, это развитие нашей страны", — добавляет опрошенная девушка.

"Я за вступление Украины в ЕС. На мой взгляд, это нам поможет быстрее закончить войну и улучшит условия жизни каждого украинца", — отмечает женщина.

"Я очень хочу, чтобы Украина вошла в ЕС. Но я думаю, что это будет очень долгий процесс, в первую очередь из-за того, что у нас в стране война", — делится мнением львовянка.

Напомним, мы ранее писали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал страны Европы, которые готовы увеличивать поддержку защиты Украины.

Мы также писали, почему Украина может не получить выплату от ЕС в размере 4 млрд евро.

Украина украинцы опрос Львов ЕС

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