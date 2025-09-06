Відео
Головна Львів Дезертир вкусив поліцейського на Львівщині — суд виніс вирок

Дезертир вкусив поліцейського на Львівщині — суд виніс вирок

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 10:02
Військовий у СЗЧ вкусив поліцейського на Львівщині — вирок суду
Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

Миколаївський районний суд Львівської області виніс вирок військовослужбовцю з Хмельниччини, який самовільно залишив місце служби, а під час затримання вкусив поліцейського. За рішенням суду, чоловік сплатить штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку, оприлюдненим у судовому реєстрі.

Читайте також:

Дезертира отримав штраф

Уродженець Хмельницької області перебував у розшуку як "дезертир". У червні правоохоронці виявили його в місті Миколаїв Львівської області та намагалися перевірити документи. Чоловік відмовився їх показати і не погодився пройти до відділення поліції.

Під час затримання військовий чинив опір і вкусив одного з поліцейських за передпліччя. За цей інцидент йому інкримінували опір працівникові правоохоронного органу.

Обвинувачений визнав провину та уклав угоду з прокурором. Суддя, розглянувши матеріали справи, визнав його винним та призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Вирок може бути оскаржений у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, суд виніс вирок військовому, який передавав розвідддані російським окупантам.

А також ми писали, що командира притягнули до відповідальності за втечу 23 бійців зі служби.

суд поліція дезертир військова служба судові рішення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
