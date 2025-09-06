Військовий у СЗЧ вкусив поліцейського на Львівщині — вирок суду

Дезертир вкусив поліцейського на Львівщині — суд виніс вирок
Миколаївський районний суд Львівської області виніс вирок військовослужбовцю з Хмельниччини, який самовільно залишив місце служби, а під час затримання вкусив поліцейського. За рішенням суду, чоловік сплатить штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
Про це йдеться у вироку, оприлюдненим у судовому реєстрі.
Дезертира отримав штраф
Уродженець Хмельницької області перебував у розшуку як "дезертир". У червні правоохоронці виявили його в місті Миколаїв Львівської області та намагалися перевірити документи. Чоловік відмовився їх показати і не погодився пройти до відділення поліції.
Під час затримання військовий чинив опір і вкусив одного з поліцейських за передпліччя. За цей інцидент йому інкримінували опір працівникові правоохоронного органу.
Обвинувачений визнав провину та уклав угоду з прокурором. Суддя, розглянувши матеріали справи, визнав його винним та призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Вирок може бути оскаржений у встановленому законом порядку.
