Військовий у СЗЧ вкусив поліцейського на Львівщині — вирок суду

Миколаївський районний суд Львівської області виніс вирок військовослужбовцю з Хмельниччини, який самовільно залишив місце служби, а під час затримання вкусив поліцейського. За рішенням суду, чоловік сплатить штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку, оприлюдненим у судовому реєстрі.

Дезертира отримав штраф

Уродженець Хмельницької області перебував у розшуку як "дезертир". У червні правоохоронці виявили його в місті Миколаїв Львівської області та намагалися перевірити документи. Чоловік відмовився їх показати і не погодився пройти до відділення поліції.

Під час затримання військовий чинив опір і вкусив одного з поліцейських за передпліччя. За цей інцидент йому інкримінували опір працівникові правоохоронного органу.

Обвинувачений визнав провину та уклав угоду з прокурором. Суддя, розглянувши матеріали справи, визнав його винним та призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Вирок може бути оскаржений у встановленому законом порядку.

