Дезертир укусил полицейского на Львовщине — суд вынес приговор

Дата публикации 6 сентября 2025 10:02
Военный в СЗЧ укусил полицейского на Львовщине — приговор суда
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

Николаевский районный суд Львовской области вынес приговор военнослужащему из Хмельницкой области, который самовольно оставил место службы, а во время задержания укусил полицейского. По решению суда, мужчина заплатит штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре, обнародованным в судебном реестре.

Читайте также:

Дезертира получил штраф

Уроженец Хмельницкой области находился в розыске как "дезертир". В июне правоохранители обнаружили его в городе Николаев Львовской области и пытались проверить документы. Мужчина отказался их показать и не согласился пройти в отделение полиции.

Во время задержания военный оказал сопротивление и укусил одного из полицейских за предплечье. За этот инцидент ему инкриминировали сопротивление работнику правоохранительного органа.

Обвиняемый признал вину и заключил соглашение с прокурором. Судья, рассмотрев материалы дела, признал его виновным и назначил штраф в размере 17 тысяч гривен. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

Напомним, суд вынес приговор военному, который передавал разведданные российским оккупантам.

А также мы писали, что командира привлекли к ответственности за побег 23 бойцов со службы.

суд полиция дезертир военная служба судебные решения
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
