Военный в СЗЧ укусил полицейского на Львовщине — приговор суда

Николаевский районный суд Львовской области вынес приговор военнослужащему из Хмельницкой области, который самовольно оставил место службы, а во время задержания укусил полицейского. По решению суда, мужчина заплатит штраф в размере 17 тысяч гривен.
Об этом говорится в приговоре, обнародованным в судебном реестре.
Уроженец Хмельницкой области находился в розыске как "дезертир". В июне правоохранители обнаружили его в городе Николаев Львовской области и пытались проверить документы. Мужчина отказался их показать и не согласился пройти в отделение полиции.
Во время задержания военный оказал сопротивление и укусил одного из полицейских за предплечье. За этот инцидент ему инкриминировали сопротивление работнику правоохранительного органа.
Обвиняемый признал вину и заключил соглашение с прокурором. Судья, рассмотрев материалы дела, признал его виновным и назначил штраф в размере 17 тысяч гривен. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.
