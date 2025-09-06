Военный в СЗЧ укусил полицейского на Львовщине — приговор суда

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

Николаевский районный суд Львовской области вынес приговор военнослужащему из Хмельницкой области, который самовольно оставил место службы, а во время задержания укусил полицейского. По решению суда, мужчина заплатит штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре, обнародованным в судебном реестре.

Дезертира получил штраф

Уроженец Хмельницкой области находился в розыске как "дезертир". В июне правоохранители обнаружили его в городе Николаев Львовской области и пытались проверить документы. Мужчина отказался их показать и не согласился пройти в отделение полиции.

Во время задержания военный оказал сопротивление и укусил одного из полицейских за предплечье. За этот инцидент ему инкриминировали сопротивление работнику правоохранительного органа.

Обвиняемый признал вину и заключил соглашение с прокурором. Судья, рассмотрев материалы дела, признал его виновным и назначил штраф в размере 17 тысяч гривен. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

