Суд призначив дівчині та її брату 15 років тюрьми за працю на Генштаб РФ

Суддя на засіданні. Ілюстративне фото: УНІАН

У Харківській області уродженка міста Стрий та її брат працювали на Генеральний штаб збройних сил Російської Федерації. Вони збирали інформацію щодо Сил оборони України, за що їх в результаті засудили.

Про це у п'ятницю, 20 вересня, повідомляє сайт "Varta1".

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Деталі справи

Зазначається, що мова йде про уродженця Донця Ігоря Рєзніка та уродженку міста Стрий Львівської області Наталію Бородіну, які працювали разом на одному підприємстві житлово-комунальної сфери прибиральником і двірником. Вони обрали собі псевдоніми Медуза і Драко.

У серпні 2023 року Бородіна через Telegram встановила контакт із представником управління Генштабу ЗС РФ. Незабаром вона також залучила до співпраці свого рідного брата.

Відтак, з серпня 2023 по березень 2024 року Рєзнік і Бородіна збирали дані про дислокацію підрозділів ЗСУ, розташування блокпостів і передавали їх представнику Головного управління Генерального штабу збройних сил рф. Вони також повідомляли про рух транспорту ЗСУ, місцезнаходження особового складу та переміщення військових вантажів залізницею.

У грудні 2023 року Бородіна та Рєзнік підписали письмові зобов'язання про співпрацю з представниками Генштабу ЗС РФ для ведення підривної діяльності проти України і через Telegram надіслали фотографії документів співробітнику спецслужби держави-агресора.

Рішення суду

На суді Бородіна та Рєзнік визнали свою провину і заявили, що прагнули встановлення російської влади на території України. За свої дії вони не розкаюються та зазначили, що за можливості продовжили б виконувати подібні завдання. Їх засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.