Суд призначив дівчині та її брату 15 років тюрьми за працю на Генштаб РФ

Дівчина та її брат зливали дані про ЗСУ спецслужбам РФ — як їх покарав суд
У Харківській області уродженка міста Стрий та її брат працювали на Генеральний штаб збройних сил Російської Федерації. Вони збирали інформацію щодо Сил оборони України, за що їх в результаті засудили.
Про це у п'ятницю, 20 вересня, повідомляє сайт "Varta1".
Деталі справи
Зазначається, що мова йде про уродженця Донця Ігоря Рєзніка та уродженку міста Стрий Львівської області Наталію Бородіну, які працювали разом на одному підприємстві житлово-комунальної сфери прибиральником і двірником. Вони обрали собі псевдоніми Медуза і Драко.
У серпні 2023 року Бородіна через Telegram встановила контакт із представником управління Генштабу ЗС РФ. Незабаром вона також залучила до співпраці свого рідного брата.
Відтак, з серпня 2023 по березень 2024 року Рєзнік і Бородіна збирали дані про дислокацію підрозділів ЗСУ, розташування блокпостів і передавали їх представнику Головного управління Генерального штабу збройних сил рф. Вони також повідомляли про рух транспорту ЗСУ, місцезнаходження особового складу та переміщення військових вантажів залізницею.
У грудні 2023 року Бородіна та Рєзнік підписали письмові зобов'язання про співпрацю з представниками Генштабу ЗС РФ для ведення підривної діяльності проти України і через Telegram надіслали фотографії документів співробітнику спецслужби держави-агресора.
Рішення суду
На суді Бородіна та Рєзнік визнали свою провину і заявили, що прагнули встановлення російської влади на території України. За свої дії вони не розкаюються та зазначили, що за можливості продовжили б виконувати подібні завдання. Їх засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
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