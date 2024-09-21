Суд назначил девушке и ее брату 15 лет тюрьмы за работу на Генштаб РФ

Судья на заседании. Иллюстративное фото: УНИАН

В Харьковской области уроженка города Стрый и его брат работали на Генеральном штабе вооруженных сил Российской Федерации. Они собирали информацию о Силах обороны Украины, за что их в результате осудили.

Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает сайт "Varta1".

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Детали дела

Отмечается, что речь идет об уроженце Донца Игоре Резнике и уроженке города Стрый Львовской области Наталье Бородине, работавших вместе на одном предприятии жилищно-коммунальной сферы уборщиком и дворником. Они выбрали себе псевдонимы Медуза и Драко.

В августе 2023 года Бородина через Telegram установила контакт с представителем управления Генштаба ВС РФ. Вскоре она привлекла к сотрудничеству своего родного брата.

Так, с августа 2023 по март 2024 года Резник и Бородина собирали данные о дислокации подразделений ВСУ, расположении блокпостов и передавали их представителю Главного управления Генерального штаба вооруженных сил России. Они также сообщали о движении транспорта ВСУ, местонахождении личного состава и перемещении военных грузов по железной дороге.

В декабре 2023 года Бородина и Резник подписали письменные обязательства о сотрудничестве с представителями Генштабом ВС РФ для ведения подрывной деятельности против Украины и через Telegram прислали фотографии документов сотруднику спецслужбы государства-агрессора.

Решение суда

На суде Бородина и Резник признали свою вину и заявили, что стремились к установлению российских властей на территории Украины. За свои действия они не раскаиваются и отметили, что по возможности продолжили выполнять подобные задачи. Их приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.