У Львові капітан жорстоко побив військового

Постраждалий військовий. Фото: Марта Матвіїшин\Facebook

У Львові капітан жорстоко побив військовослужбовця, який зі складними травмами ледь не загинув. Відомо, що такий випадок побиття відбувається вже не вперше, водночас кривдник аргументує їх "профілактичними діями".

Про це повідомила сестра постраждалого Марта Матвіїшин.

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Постраждалим виявився солдат Назар Матвіїшин, який приїхав до Львова на ротацію.

У військовий госпіталь військовий потрапив ніби то з апендицитом. Однак, в ході обстеження лікарі виявили у чоловіка сильні пошкодження внутрішніх органів. До того ж пізніше у нього стався внутрішній крововилив внаслідок розриву печінки.

"Мого брата побив його капітан, Зозульчак Іван. Зі слів брата, це не одиничний випадок, а побиття відбуваються на постійній основі "для профілактики", — йдеться у дописі Марти Матвіїшин.

Наразі сім'я постраждалого звернулася в усі відповідні органи для проведення слідства.

Постраждалий солдат внаслідок побиття. Фото: Марта Матвіїшин\Facebook

Медичне заключення. Фото: Марта Матвіїшин\Facebook

Травми у солдата. Фото: Марта Матвіїшин\Facebook 1 / 3

Нагадаємо, на Закарпатті побили 62-річного генерала СБУ Віктора Мікуліна. Бійка трапилася у одному з ресторанів в Ужгородському районі, після чого чоловіка вивезли у ліс та вибили зуби.