Во Львове капитан жестоко избил военного

Пострадавший военный. Фото: Марта Матвиишин\Facebook

Во Львове капитан жестоко избил военнослужащего, который со сложными травмами чуть не погиб. Известно, что такой случай избиения происходит уже не в первый раз, в то же время обидчик аргументирует их "профилактическими действиями".

Об этом сообщила сестра пострадавшего Марта Матвиишин.

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Пострадавшим оказался солдат Назар Матвиишин, приехавший во Львов на ротацию.

В военный госпиталь военный попал будто бы с аппендицитом. Однако в ходе обследования врачи обнаружили у мужчины сильные повреждения внутренних органов. К тому же позже у него произошло внутреннее кровоизлияние в результате разрыва печени.

"Моего брата избил его капитан, Зозульчак Иван. По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе "для профилактики",— говорится в сообщении Марты Матвиишин.

В настоящее время семья пострадавшего обратилась во все органы для проведения следствия.

Пострадавший солдат в результате избиения. Фото: Марта Матвиишин\Facebook

Медицинское заключение. Фото: Марта Матвиишин\Facebook

Травмы у солдата. Фото: Марта Матвиишин\Facebook 1/3 _ 3

Напомним, в Закарпатье избили 62-летнего генерала СБУ Виктора Микулина. Драка произошла в одном из ресторанов в Ужгородском районе, после чего мужчину вывезли в лес и выбили зубы.