"Для профилактики": во Львове капитан жестоко избил военного
Во Львове капитан жестоко избил военнослужащего, который со сложными травмами чуть не погиб. Известно, что такой случай избиения происходит уже не в первый раз, в то же время обидчик аргументирует их "профилактическими действиями".
Об этом сообщила сестра пострадавшего Марта Матвиишин.
Избиение военного во Львове
Пострадавшим оказался солдат Назар Матвиишин, приехавший во Львов на ротацию.
В военный госпиталь военный попал будто бы с аппендицитом. Однако в ходе обследования врачи обнаружили у мужчины сильные повреждения внутренних органов. К тому же позже у него произошло внутреннее кровоизлияние в результате разрыва печени.
"Моего брата избил его капитан, Зозульчак Иван. По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе "для профилактики",— говорится в сообщении Марты Матвиишин.
В настоящее время семья пострадавшего обратилась во все органы для проведения следствия.
-
Пострадавший солдат в результате избиения. Фото: Марта Матвиишин\Facebook
-
Медицинское заключение. Фото: Марта Матвиишин\Facebook
-
Травмы у солдата. Фото: Марта Матвиишин\Facebook
Напомним, в Закарпатье избили 62-летнего генерала СБУ Виктора Микулина. Драка произошла в одном из ресторанов в Ужгородском районе, после чего мужчину вывезли в лес и выбили зубы.