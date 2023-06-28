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"Для профилактики": во Львове капитан жестоко избил военного

28 июня 2023 14:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове капитан жестоко избил военного
Пострадавший военный. Фото: Марта Матвиишин\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львове капитан жестоко избил военнослужащего, который со сложными травмами чуть не погиб. Известно, что такой случай избиения происходит уже не в первый раз, в то же время обидчик аргументирует их "профилактическими действиями".

Об этом сообщила сестра пострадавшего Марта Матвиишин.

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Пострадавшим оказался солдат Назар Матвиишин, приехавший во Львов на ротацию.

В военный госпиталь военный попал будто бы с аппендицитом. Однако в ходе обследования врачи обнаружили у мужчины сильные повреждения внутренних органов. К тому же позже у него произошло внутреннее кровоизлияние в результате разрыва печени.

"Моего брата избил его капитан, Зозульчак Иван. По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе "для профилактики",— говорится в сообщении Марты Матвиишин.

В настоящее время семья пострадавшего обратилась во все органы для проведения следствия.

  • Пострадавший солдат в результате избиения. Фото: Марта Матвиишин\Facebook
  • Медицинское заключение. Фото: Марта Матвиишин\Facebook
  • Травмы у солдата. Фото: Марта Матвиишин\Facebook
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Напомним, в Закарпатье избили 62-летнего генерала СБУ Виктора Микулина. Драка произошла в одном из ресторанов в Ужгородском районе, после чего мужчину вывезли в лес и выбили зубы.

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