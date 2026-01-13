Відео
До 10 годин без світла — у Львові діють графіки відключень

До 10 годин без світла — у Львові діють графіки відключень

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 10:02
Графіки відключення у Львові 13 січня — коли буде світло
Відключення світла. Фото: Freepik

На Львівщині діють графіки погодинних відключень електроенергії на понеділок, 13 січня. Обмеження діятимуть упродовж доби.

Про це повідомили в "Львівобленерго".

Читайте також:

Графіки погодинних відключень світла

за розпорядженням НЕК "Укренерго" погодинні відключення застосовуватимуть через значний дефіцит потужності в енергосистемі. Споживачів закликають заздалегідь ознайомитися з графіками та раціонально користуватися електроенергією.

  • Група 1.1. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00.
  • Група 1.2. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 12:30, з 16:00 до 19:30.
  • Група 2.1. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 12:30, з 16:00 до 18:00.
  • Група 2.2. Електроенергії немає з 05:30 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 19:30 до 23:00.
  • Група 3.1. Електроенергії немає з 05:30 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 19:30 до 23:00.
  • Група 3.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30, з 16:00 до 20:00.
  • Група 4.1. Електроенергії немає з 08:00 до 12:30, з 16:00 до 19:30, з 23:00 до 24:00.
  • Група 4.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30, з 16:00 до 19:30, з 23:00 до 24:00.
  • Група 5.1. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00, з 19:30 до 23:00.
  • Група 5.2. Електроенергії немає з 06:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 19:30 до 23:00.
  • Група 6.1. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00.
  • Група 6.2. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 12:30, з 16:00 до 19:30.
Графіки відключення світла у Львові
Графіки відключення світла у Львові. Фото: скриншот

Нагадаємо, за наказом Укренерго в більшості регіонів України введено графіки відключення електроенергії.

А також стало відомо, що внаслідок російських обстрілів і поганих погодних умов введено екстрені відключення світла на Київщині.

Львів електроенергія відключення світла світло графіки відключень світла
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
