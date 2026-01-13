Графики отключения во Львове 13 января — когда будет свет

Отключение света. Фото: Freepik

На Львовщине действуют графики почасовых отключений электроэнергии на понедельник, 13 января. Ограничения будут действовать в течение суток.

Об этом сообщили в "Львовоблэнерго".

Графики почасовых отключений света

по распоряжению НЭК "Укрэнерго" почасовые отключения будут применять из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме. Потребителей призывают заранее ознакомиться с графиками и рационально пользоваться электроэнергией.

Группа 1.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 09:00, с 12:30 до 16:00, с 23:00 до 24:00.

Группа 1.2. Электроэнергии нет с 02:00 до 05:30, с 09:00 до 12:30, с 16:00 до 19:30.

Группа 2.1. Электроэнергии нет с 02:00 до 05:30, с 09:00 до 12:30, с 16:00 до 18:00.

Группа 2.2. Электроэнергии нет с 05:30 до 09:00, с 12:30 до 16:00, с 19:30 до 23:00.

Группа 3.1. Электроэнергии нет с 05:30 до 09:00, с 12:30 до 16:00, с 19:30 до 23:00.

Группа 3.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30, с 16:00 до 20:00.

Группа 4.1 Электроэнергии нет с 08:00 до 12:30, с 16:00 до 19:30, с 23:00 до 24:00.

Группа 4.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30, с 16:00 до 19:30, с 23:00 до 24:00.

Группа 5.1. Электроэнергии нет с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 16:00, с 19:30 до 23:00.

Группа 5.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 09:00, с 12:30 до 16:00, с 19:30 до 23:00.

Группа 6.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 09:00, с 12:30 до 16:00, с 23:00 до 24:00.

Группа 6.2. Электроэнергии нет с 02:00 до 05:30, с 09:00 до 12:30, с 16:00 до 19:30.

Графики отключения света во Львове. Фото: скриншот

Напомним, по приказу Укрэнерго в большинстве регионов Украины введены графики отключения электроэнергии.

А также стало известно, что в результате российских обстрелов и плохих погодных условий введены экстренные отключения света на Киевщине.