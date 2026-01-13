Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов До 10 часов без света — во Львове действуют графики отключений

До 10 часов без света — во Львове действуют графики отключений

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 10:02
Графики отключения во Львове 13 января — когда будет свет
Отключение света. Фото: Freepik

На Львовщине действуют графики почасовых отключений электроэнергии на понедельник, 13 января. Ограничения будут действовать в течение суток.

Об этом сообщили в "Львовоблэнерго".

Реклама
Читайте также:

Графики почасовых отключений света

по распоряжению НЭК "Укрэнерго" почасовые отключения будут применять из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме. Потребителей призывают заранее ознакомиться с графиками и рационально пользоваться электроэнергией.

  • Группа 1.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 09:00, с 12:30 до 16:00, с 23:00 до 24:00.
  • Группа 1.2. Электроэнергии нет с 02:00 до 05:30, с 09:00 до 12:30, с 16:00 до 19:30.
  • Группа 2.1. Электроэнергии нет с 02:00 до 05:30, с 09:00 до 12:30, с 16:00 до 18:00.
  • Группа 2.2. Электроэнергии нет с 05:30 до 09:00, с 12:30 до 16:00, с 19:30 до 23:00.
  • Группа 3.1. Электроэнергии нет с 05:30 до 09:00, с 12:30 до 16:00, с 19:30 до 23:00.
  • Группа 3.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30, с 16:00 до 20:00.
  • Группа 4.1 Электроэнергии нет с 08:00 до 12:30, с 16:00 до 19:30, с 23:00 до 24:00.
  • Группа 4.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30, с 16:00 до 19:30, с 23:00 до 24:00.
  • Группа 5.1. Электроэнергии нет с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 16:00, с 19:30 до 23:00.
  • Группа 5.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 09:00, с 12:30 до 16:00, с 19:30 до 23:00.
  • Группа 6.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 09:00, с 12:30 до 16:00, с 23:00 до 24:00.
  • Группа 6.2. Электроэнергии нет с 02:00 до 05:30, с 09:00 до 12:30, с 16:00 до 19:30.
Графіки відключення світла у Львові
Графики отключения света во Львове. Фото: скриншот

Напомним, по приказу Укрэнерго в большинстве регионов Украины введены графики отключения электроэнергии.

А также стало известно, что в результате российских обстрелов и плохих погодных условий введены экстренные отключения света на Киевщине.

Львов электроэнергия отключения света свет графики отключений света
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации