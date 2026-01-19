Відео
Головна Львів До 14 годин без світла — нові графіки відключення у Львові

До 14 годин без світла — нові графіки відключення у Львові

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 23:56
Відключення світла у Львові - графіки на 20 січня
Люди у магазині під час відключень світла. Фото ілюстративне: Reuters

На Львівщині діють графіки погодинних відключень електроенергії на вівторок, 20 січня. Обмеження діятимуть упродовж доби.

Про це повідомили в "Львівобленерго".

Читайте також:

Відключення світла у Львові 20 січня

Таким чином, світла не буде за такими чергами: 

  • 1.1 — електроенергії не буде з 05:30 по 12:30, з 16:00 по 21:00, з 23:00 по 24:00;
  • 1.2 — електроенергії не буде з 02:00 по 05:30, з 09:00 по 16:00, з 19:30 по 23:00;
  • 2.1 — електроенергії не буде з 00:00 по 02:00, з 05:00 по 09:00, з 12:30 по 19:00;
  • 2.2 — електроенергії не буде з 02:00 по 05:30, з 09:00 по 12:30, з 16:00 по 21:00, з 23:00 по 24:00;
  • 3.1 — електроенергії не буде з 00:00 по 03:30, з 07:30 по 14:30, з 17:30 по 20:30, з 23:00 по 24:00;
  • 3.2 - електроенергії не буде з 00:00 по 02:00, з 06:00 по 12:30, з 16:00 по 22:30;
  • 4.1 — електроенергії не буде з 02:00 по 05:30, з 09:00 по 16:00, з 19:30 по 23:00;
  • 4.2 — електроенергії не буде з 00:00 по 02:00, з 05:30 по 09:00, з 11:30 по 17:30, з 20:30 по 23:00;
  • 5.1 — електроенергії не буде з 00:00 по 05:00, з 12:30 по 19:30, з 23:00 по 24:00;
  • 5.2 — електроенергії не буде з 02:00 по 07:30, з 10:00 по 16:00, з 19:30 по 23:00;
  • 6.1 — електроенергії не буде з 03:30 по 09:00, з 12:30 по 19:30;
  • 6.2 — електроенергії не буде з 00:00 по 02:00, з 05:30 по 11:30, з 14:30 по 19:30, з 22:30 по 24:00.
коли не буде світла у Львові
Графіки відключення світла у Львові. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, що в Укренерго заявили, що 20 січня у всіх регіонах України будуть застосовані погодинні графіки відключень електроенергії для всіх споживачів.

А до цього у YASNO повідомили, що світла у будинках українців може не бути до 16 годин на добу

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
