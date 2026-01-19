Отключение света во Львове - графики на 20 января

Люди в магазине во время отключений света. Фото иллюстративное: Reuters

На Львовщине действуют графики почасовых отключений электроэнергии на вторник, 20 января. Ограничения будут действовать в течение суток.

Об этом сообщили в "Львовоблэнерго".

Реклама

Читайте также:

Отключение света во Львове 20 января

Таким образом, света не будет по таким очередям:

1.1 — электроэнергии не будет с 05:30 по 12:30, с 16:00 по 21:00, с 23:00 по 24:00;

1.2 — электроэнергии не будет с 02:00 по 05:30, с 09:00 по 16:00, с 19:30 по 23:00;

2.1 — электроэнергии не будет с 00:00 по 02:00, с 05:00 по 09:00, с 12:30 по 19:00;

2.2 — электроэнергии не будет с 02:00 по 05:30, с 09:00 по 12:30, с 16:00 по 21:00, с 23:00 по 24:00;

3.1 — электроэнергии не будет с 00:00 по 03:30, с 07:30 по 14:30, с 17:30 по 20:30, с 23:00 по 24:00;

3.2 — электроэнергии не будет с 00:00 по 02:00, с 06:00 по 12:30, с 16:00 по 22:30;

4.1 — электроэнергии не будет с 02:00 по 05:30, с 09:00 по 16:00, с 19:30 по 23:00;

4.2 — электроэнергии не будет с 00:00 по 02:00, с 05:30 по 09:00, с 11:30 по 17:30, с 20:30 по 23:00;

5.1 — электроэнергии не будет с 00:00 по 05:00, с 12:30 по 19:30, с 23:00 по 24:00;

5.2 — электроэнергии не будет с 02:00 по 07:30, с 10:00 по 16:00, с 19:30 по 23:00;

6.1 — электроэнергии не будет с 03:30 по 09:00, с 12:30 по 19:30;

6.2 — электроэнергии не будет с 00:00 по 02:00, с 05:30 по 11:30, с 14:30 по 19:30, с 22:30 по 24:00.

Графики отключения света во Львове. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, что в Укрэнерго заявили, что 20 января во всех регионах Украины будут применены почасовые графики отключений электроэнергии для всех потребителей.

А до этого в YASNO сообщили, что света в домах украинцев может не быть до 16 часов в сутки.