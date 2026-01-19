Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов До 14 часов без света — новые графики отключения во Львове

До 14 часов без света — новые графики отключения во Львове

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 23:56
Отключение света во Львове - графики на 20 января
Люди в магазине во время отключений света. Фото иллюстративное: Reuters

На Львовщине действуют графики почасовых отключений электроэнергии на вторник, 20 января. Ограничения будут действовать в течение суток.

Об этом сообщили в "Львовоблэнерго".

Реклама
Читайте также:

Отключение света во Львове 20 января

Таким образом, света не будет по таким очередям:

  • 1.1 — электроэнергии не будет с 05:30 по 12:30, с 16:00 по 21:00, с 23:00 по 24:00;
  • 1.2 — электроэнергии не будет с 02:00 по 05:30, с 09:00 по 16:00, с 19:30 по 23:00;
  • 2.1 — электроэнергии не будет с 00:00 по 02:00, с 05:00 по 09:00, с 12:30 по 19:00;
  • 2.2 — электроэнергии не будет с 02:00 по 05:30, с 09:00 по 12:30, с 16:00 по 21:00, с 23:00 по 24:00;
  • 3.1 — электроэнергии не будет с 00:00 по 03:30, с 07:30 по 14:30, с 17:30 по 20:30, с 23:00 по 24:00;
  • 3.2 — электроэнергии не будет с 00:00 по 02:00, с 06:00 по 12:30, с 16:00 по 22:30;
  • 4.1 — электроэнергии не будет с 02:00 по 05:30, с 09:00 по 16:00, с 19:30 по 23:00;
  • 4.2 — электроэнергии не будет с 00:00 по 02:00, с 05:30 по 09:00, с 11:30 по 17:30, с 20:30 по 23:00;
  • 5.1 — электроэнергии не будет с 00:00 по 05:00, с 12:30 по 19:30, с 23:00 по 24:00;
  • 5.2 — электроэнергии не будет с 02:00 по 07:30, с 10:00 по 16:00, с 19:30 по 23:00;
  • 6.1 — электроэнергии не будет с 03:30 по 09:00, с 12:30 по 19:30;
  • 6.2 — электроэнергии не будет с 00:00 по 02:00, с 05:30 по 11:30, с 14:30 по 19:30, с 22:30 по 24:00.
когда не будет света во Львове
Графики отключения света во Львове. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, что в Укрэнерго заявили, что 20 января во всех регионах Украины будут применены почасовые графики отключений электроэнергии для всех потребителей.

А до этого в YASNO сообщили, что света в домах украинцев может не быть до 16 часов в сутки.

Львов отключения света свет графики отключений света энергетики
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации