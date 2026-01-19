Отключение света во Львове - графики на 20 января

До 14 часов без света — новые графики отключения во Львове
Дата публикации 19 января 2026 23:56
Люди в магазине во время отключений света. Фото иллюстративное: Reuters
На Львовщине действуют графики почасовых отключений электроэнергии на вторник, 20 января. Ограничения будут действовать в течение суток.
Об этом сообщили в "Львовоблэнерго".
Отключение света во Львове 20 января
Таким образом, света не будет по таким очередям:
- 1.1 — электроэнергии не будет с 05:30 по 12:30, с 16:00 по 21:00, с 23:00 по 24:00;
- 1.2 — электроэнергии не будет с 02:00 по 05:30, с 09:00 по 16:00, с 19:30 по 23:00;
- 2.1 — электроэнергии не будет с 00:00 по 02:00, с 05:00 по 09:00, с 12:30 по 19:00;
- 2.2 — электроэнергии не будет с 02:00 по 05:30, с 09:00 по 12:30, с 16:00 по 21:00, с 23:00 по 24:00;
- 3.1 — электроэнергии не будет с 00:00 по 03:30, с 07:30 по 14:30, с 17:30 по 20:30, с 23:00 по 24:00;
- 3.2 — электроэнергии не будет с 00:00 по 02:00, с 06:00 по 12:30, с 16:00 по 22:30;
- 4.1 — электроэнергии не будет с 02:00 по 05:30, с 09:00 по 16:00, с 19:30 по 23:00;
- 4.2 — электроэнергии не будет с 00:00 по 02:00, с 05:30 по 09:00, с 11:30 по 17:30, с 20:30 по 23:00;
- 5.1 — электроэнергии не будет с 00:00 по 05:00, с 12:30 по 19:30, с 23:00 по 24:00;
- 5.2 — электроэнергии не будет с 02:00 по 07:30, с 10:00 по 16:00, с 19:30 по 23:00;
- 6.1 — электроэнергии не будет с 03:30 по 09:00, с 12:30 по 19:30;
- 6.2 — электроэнергии не будет с 00:00 по 02:00, с 05:30 по 11:30, с 14:30 по 19:30, с 22:30 по 24:00.
Напомним, что в Укрэнерго заявили, что 20 января во всех регионах Украины будут применены почасовые графики отключений электроэнергии для всех потребителей.
А до этого в YASNO сообщили, что света в домах украинцев может не быть до 16 часов в сутки.
