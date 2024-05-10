До Львова прибула німецька міністерка — яка мета візиту

Свенья Шульце. Фото: Львівська міська рада

Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце прибула до Львова з офіційним візитом. Завдяки підтримці її держави сьогодні у Львові запрацював Центр протезування та ортезування UNBROKEN.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у п’ятницю, 10 травня.

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Сьогодні у Львові запрацював Центр протезування та ортезування UNBROKEN. Його створили завдяки підтримці Німеччини.

Центр протезування та ортезування UNBROKEN. Фото: Андрій Садовий

За словами Садового, Центр протезування — це одна тисяча квадратних метрів робочої площі. Там працює 40 протезистів, серед яких ще недавні пацієнти. За рік вони вже виготовили тисячу протезів.

Центр протезування та ортезування UNBROKEN. Фото: Андрій Садовий

Центр протезування та ортезування UNBROKEN. Фото: Андрій Садовий

"Свенья Шульце фактично стала хресною мамою цього проекту. Сьогодні Німеччина є одним із наших найбільшими донорів. Дякуємо за підтримку!" — написав у своєму Telegram-каналі Садовий.

Відкриття Центру протезування та ортезування UNBROKEN. Фото: Андрій Садовий

Нагадаємо, Німеччина допоможе Україні відновити та укріпити електромережі, які постраждали внаслідок російських атак.

Раніше ми розповідали, що німецька оборонна компанія Rheinmetall передасть Україні ще 20 бойових броньованих машин піхоти Marder.