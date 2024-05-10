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Министр из Германии прибыла во Львов — какая цель визита

10 мая 2024 17:46
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Министр из Германии прибыла во Львов — какая цель визита
Свенья Шульце. Фото: Львовский городской совет
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце прибыла во Львов с официальным визитом. Благодаря поддержке ее государства, сегодня во Львове заработал Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в пятницу, 10 мая.

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Цель визита немецкого министра

Сегодня во Львове начал работу Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN. Его создали благодаря поддержке Германии.

 

центр протезирования
Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN. Фото: Андрей Садовый

По словам Садового, Центр протезирования — это одна тысяча квадратных метров рабочей площади. Там работают 40 протезистов, среди которых еще недавние пациенты. За год они уже изготовили тысячу протезов.

 

центр протезирования
Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN. Фото: Андрей Садовый
центр протезирования
Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN. Фото: Андрей Садовый

"Свенья Шульце фактически стала крестной мамой этого проекта. Сегодня Германия является одним из наших крупнейших доноров. Спасибо за поддержку!", — написал в своем Telegram-канале Андрей Садовый.

 

центр протезирования
Открытие Центра протезирования и ортезирования UNBROKEN. Фото: Андрей Садовый

Напомним, Германия поможет Украине восстановить и укрепить электросети, пострадавшие в результате российских атак. 

Ранее мы говорили, что немецкая оборонная компания Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых бронированных машин пехоты Marder.

Германия
Львов
Андрей Садовый
помощь
война в Украине
протезирование

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