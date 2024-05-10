Министр из Германии прибыла во Львов — какая цель визита
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце прибыла во Львов с официальным визитом. Благодаря поддержке ее государства, сегодня во Львове заработал Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в пятницу, 10 мая.
Цель визита немецкого министра
Сегодня во Львове начал работу Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN. Его создали благодаря поддержке Германии.
По словам Садового, Центр протезирования — это одна тысяча квадратных метров рабочей площади. Там работают 40 протезистов, среди которых еще недавние пациенты. За год они уже изготовили тысячу протезов.
"Свенья Шульце фактически стала крестной мамой этого проекта. Сегодня Германия является одним из наших крупнейших доноров. Спасибо за поддержку!", — написал в своем Telegram-канале Андрей Садовый.
Напомним, Германия поможет Украине восстановить и укрепить электросети, пострадавшие в результате российских атак.
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