Министр из Германии прибыла во Львов — какая цель визита

Свенья Шульце. Фото: Львовский городской совет

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце прибыла во Львов с официальным визитом. Благодаря поддержке ее государства, сегодня во Львове заработал Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в пятницу, 10 мая.

Читайте также:

Цель визита немецкого министра

Сегодня во Львове начал работу Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN. Его создали благодаря поддержке Германии.

Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN. Фото: Андрей Садовый

По словам Садового, Центр протезирования — это одна тысяча квадратных метров рабочей площади. Там работают 40 протезистов, среди которых еще недавние пациенты. За год они уже изготовили тысячу протезов.

Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN. Фото: Андрей Садовый

Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN. Фото: Андрей Садовый

"Свенья Шульце фактически стала крестной мамой этого проекта. Сегодня Германия является одним из наших крупнейших доноров. Спасибо за поддержку!", — написал в своем Telegram-канале Андрей Садовый.

Открытие Центра протезирования и ортезирования UNBROKEN. Фото: Андрей Садовый

Напомним, Германия поможет Украине восстановить и укрепить электросети, пострадавшие в результате российских атак.

Ранее мы говорили, что немецкая оборонная компания Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых бронированных машин пехоты Marder.