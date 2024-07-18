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До Львова прибули семеро дітей з київського "Охматдиту" — що на них чекає

18 липня 2024 18:57
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Ракетна атака на "Охматдит" — дітей привезли до Львова
Дітей виносять з автобуса у Львові. Фото: Львівська ОВА
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

До Львова прибули семеро дітей, які проходили лікування у київській дитячій лікарні "Охматдит", яка 8 лютого зазнала ракетного обстрілу з боку російських загарбників. Шестеро дітей мають онкологічні діагнози, а одна дитина страждає від важкої хірургічної патології.

Про це повідомляють Новини.LIVE у четвер, 18 липня.

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Повідомляється, що діти постраждали від російського ракетного удару, який стався 8 липня. Шестеро з них мають онкологічні діагнози, одна дитина — з важкою хірургічною патологією.

Роман Кізима, в.о. гендиректора львівського "Охматдиту", розповів, що зупинка у Львові для діток буде недовгою. На них вже чекають на лікування у Німеччині. 

"Цей механізм вже давно відпрацьований. Діток дообстежать і підготують до подальшого етапу транспортування", — зазначив Кізима.

Раніше ми писали, що Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділить 10 мільйонів євро для України. Кошти спрямують на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яку 8 липня обстріляли російські окупанти.

Нагадаємо, дитяча лікарня "Охматдит" відновила роботу багатьох відділень після ракетного обстрілу. Так, вже запрацювало відділення невідкладної допомоги, а також онкологічне та операційне відділення. 

Німеччина діти здоров'я Львів Україна Охматдит

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