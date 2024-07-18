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Во Львов прибыли семь детей из киевского "Охматдета" — что их ждет

18 июля 2024 18:57
Дмитрий Галушка - Редактор
Ракетная атака на "Охматдет" - детей привезли во Львов
Детей выносят из автобуса во Львове. Фото: Львовская ОВА
Дмитрий Галушка - Редактор

Во Львов прибыли семь детей, которые проходили лечение в киевской детской больнице "Охматдет", которая 8 февраля подверглась ракетным обстрелам со стороны российских захватчиков. Шесть детей имеют онкологические диагнозы, а один ребенок страдает тяжелой хирургической патологией.

Об этом сообщают Новини.LIVE в четверг, 18 июля.

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Сообщается, что дети пострадали от российского ракетного удара, произошедшего 8 июля. Шесть из них имеют онкологические диагнозы, один ребенок — с тяжелой хирургической патологией.

Роман Кизима, и.о. гендиректора львовского "Охматдета", рассказал, что остановка во Львове для детей будет недолгой. Их уже ждут на лечение в Германии.

"Этот механизм уже давно отработан. Деток дообследуют и подготовят к дальнейшему этапу транспортировки", — отметил Кизима.

Ранее мы писали, что Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии выделит 10 миллионов евро для Украины. Средства будут направлены на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, которую 8 июля обстреляли российские оккупанты.

Напомним, детская больница "Охматдет" возобновила работу многих отделений после ракетных обстрелов. Да, уже заработало отделение неотложной помощи, а также онкологическое и операционное отделение.

Германия дети здоровье Львов Украина Охматдет

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