Ракетная атака на "Охматдет" - детей привезли во Львов

Во Львов прибыли семь детей из киевского "Охматдета" — что их ждет
Во Львов прибыли семь детей, которые проходили лечение в киевской детской больнице "Охматдет", которая 8 февраля подверглась ракетным обстрелам со стороны российских захватчиков. Шесть детей имеют онкологические диагнозы, а один ребенок страдает тяжелой хирургической патологией.
Об этом сообщают Новини.LIVE в четверг, 18 июля.
Дети из Охматдета прибыли во Львов
Сообщается, что дети пострадали от российского ракетного удара, произошедшего 8 июля. Шесть из них имеют онкологические диагнозы, один ребенок — с тяжелой хирургической патологией.
Роман Кизима, и.о. гендиректора львовского "Охматдета", рассказал, что остановка во Львове для детей будет недолгой. Их уже ждут на лечение в Германии.
"Этот механизм уже давно отработан. Деток дообследуют и подготовят к дальнейшему этапу транспортировки", — отметил Кизима.
Ранее мы писали, что Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии выделит 10 миллионов евро для Украины. Средства будут направлены на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, которую 8 июля обстреляли российские оккупанты.
Напомним, детская больница "Охматдет" возобновила работу многих отделений после ракетных обстрелов. Да, уже заработало отделение неотложной помощи, а также онкологическое и операционное отделение.
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