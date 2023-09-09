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До Львова прибув Борис Джонсон

9 вересня 2023 13:19
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Валерія Пержун
редактор
До Львова прибув Борис Джонсон
Експрем’єр-міністр Великої Британії Б. Джонсон та А. Садовий. Фото: t.me/andriysadovyi
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У суботу, 9 вересня, до Львова прибув експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Політик прибув на потязі Укрзалізниці. 

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

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Вже в п'яте Борис Джонсон мандрує поїздом Укрзалізниці. 

"Свою 5 подорож українським поїздом пан Борис вирішив провести в Інтерсіті+ в компанії звичайних пасажирів. Тут вам завжди радий кожен, пане Джонсоне!", — повідомили в Укрзалізниці.

Борис Джонсон прибув до Львова поїздом Укрзалізниці
Скриншот повідомлення Укрзалізниці

На пероні експрем’єр-міністра Великої Британії зустрів мер Львова Андрій Садовий. 

"Вітаємо великого друга України Бориса Джонсона у Львові", — зазначив він у підписі до фото. 

Бориса Джонсона на пероні зустрів мер Львова
Скриншот повідомлення Андрія Садового

Чому Борис Джонсон прибув до Львова

Ймовірною причиною візиту Бориса Джонсона є прийняття звання Почесного доктора — Doctor Honorіs Causa, надане йому Львівським національним університетом імені Івана Франка 4 жовтня 2022 року. Політик записав відеозвернення з подякою університету та обіцяв прибути особисто до закладу за нагоди.

"Вітаю, друзі, з вами Борис Джонсон. Звертаюся до вас, бо хочу, щоб ви знали, наскільки я зворушений і яка велика честь для мене, що Львівський університет ухвалив рішення надати мені почесне звання Doctor Honoris Causa. Особливо хочу подякувати Володимиру Мельнику за підтримку цього рішення. Це честь, якої я не заслужив, але я пишаюся, пишаюся тим, що мені її надали. Обіцяю приїхати до вас настільки швидко, наскільки це можливо, щоб отримати звання особисто", — раніше заявив Джонсон. 

Також він анонсував тему своєї інавгураційної доповіді: "Жодних перемовин з Путіним".

Нагадаємо, Борис Джонсон закликав якнайшвидше прийняти Україну до НАТО.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що Борис Джонсон продовжує надавати Україні міжнародну підтримку.

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