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Во Львов прибыл Борис Джонсон

9 сентября 2023 13:19
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Валерия Пержун
редактор
Во Львов прибыл Борис Джонсон
Экс-премьер-министр Великобритании Б. Джонсон и А. Садовый. Фото: t.me/andriysadovyi
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В субботу, 9 сентября, во Львов прибыл экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик прибыл на поезде "Укрзализныци".

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

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Уже в пятый раз Борис Джонсон путешествует на поезде Укрзализныци.

"Свое 5 путешествие по украинскому поезду господин Борис решил провести в Интерсити+ в компании обычных пассажиров. Здесь вам всегда рад каждый, господин Джонсон!", — сообщили в Укрзализныце.

Борис Джонсон прибыл во Львов на поезде Укрзализныци
Скриншот сообщения Укрзализныци

На перроне экс-премьер-министра Великобритании встретил мэр Львова Андрей Садовый.

"Приветствуем большого друга Украины Бориса Джонсона во Львове", — отметил он в подписи к фото.

Бориса Джонсона на перроне встретил мэр Львова
Скриншот сообщения Андрея Садового

Почему Борис Джонсос прибыл во Львов

Вероятной причиной визита Бориса Джонсона является принятие звания Почетного доктора — Doctor Honoris Causa, предоставленного ему Львовским национальным университетом имени Ивана Франка 4 октября 2022 года. Политик записал видеообращение с благодарностью университету и обещал прибыть лично в заведение при возможности.

"Приветствую, друзья, с вами Борис Джонсон. Обращаюсь к вам, потому что хочу, чтобы вы знали, насколько я тронут и какая большая честь для меня, что Львовский университет принял решение придать мне почетное звание Doctor Honoris Causa. Особенно хочу поблагодарить Владимира Мельника за поддержку этого решения. Это честь, которой я не заслужил, но я горжусь, горжусь тем, что мне ее предоставили. Обещаю приехать к вам настолько быстро, насколько это возможно, чтобы получить звание лично", — заявил Джонсон.

Также он анонсировал тему своего инаугурационного доклада: "Никаких переговоров с Путиным".

Напомним, Борис Джонсон призвал как можно быстрее принять Украину в НАТО.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Борис Джонсон продолжает оказывать Украине международную поддержку.

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