Погода у Львові 21 квітня - очікується тепло до +24 °С

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

У Львові та області у понеділок, 21 квітня, очікується хмарна погода. Водночас температура повітря становитиме близько +21...+26 °С.

Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.

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Прогноз погоди у Львові на 21 квітня

На Львівщині завтра буде мінлива марність, але без опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер прогнозують південного напрямку, 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +7...+12 °С, в горах +2...+5 °С;

вдень +21...+26 °С.

У Львові вночі очікується +8...+10 °С, вдень — +22...+24 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Пожежна небезпека

Завтра очікується середній рівень пожежної небезпеки, місцями навіть високий, а в горах низький. Погодні умови можуть сприяти підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах у разі наявності джерел вогню.

Пожежна небезпека. Фото: Львівський РЦГМ

Нагадаємо, у Києві завтра прогнозують +21...+26 °C вдень та слабкий вітер.

А у Харкові очікується спека у понеділок. Стовпчики термометрів покажуть +25 ...+26 °C.