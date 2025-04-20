Погода во Львове 21 апреля - ожидается тепло до +24 °С

Во Львов придет летнее тепло — прогноз погоды на завтра
Во Львове и области в понедельник, 21 апреля, ожидается облачная погода. В то же время температура воздуха составит около +21...+26 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды во Львове на 21 апреля
На Львовщине завтра будет переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер прогнозируют южного направления, 3-8 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью +7...+12 °С, в горах +2...+5 °С;
- днем +21...+26 °С.
Во Львове ночью ожидается +8...+10 °С, днем — +22...+24 °С.
Пожарная опасность
Завтра ожидается средний уровень пожарной опасности, местами даже высокий, а в горах низкий. Погодные условия могут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников огня.
Напомним, в Киеве завтра прогнозируют +21...+26 °C днем и слабый ветер.
А в Харькове ожидается жара в понедельник. Столбики термометров покажут +25 ...+26 °C.
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