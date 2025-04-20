Погода во Львове 21 апреля - ожидается тепло до +24 °С

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и области в понедельник, 21 апреля, ожидается облачная погода. В то же время температура воздуха составит около +21...+26 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ в Telegram.

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Прогноз погоды во Львове на 21 апреля

На Львовщине завтра будет переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер прогнозируют южного направления, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +7...+12 °С, в горах +2...+5 °С;

днем +21...+26 °С.

Во Львове ночью ожидается +8...+10 °С, днем — +22...+24 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Пожарная опасность

Завтра ожидается средний уровень пожарной опасности, местами даже высокий, а в горах низкий. Погодные условия могут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников огня.

Пожарная опасность. Фото: Львовский РЦГМ

Напомним, в Киеве завтра прогнозируют +21...+26 °C днем и слабый ветер.

А в Харькове ожидается жара в понедельник. Столбики термометров покажут +25 ...+26 °C.