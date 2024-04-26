До Львова приїхав посол Німеччини Мартін Єґер — яка мета поїздки

Мартін Єґер та Андрій Садовий. Фото: Садовий\Telegram

Посол Німеччини Мартін Єґер завітав з робочим візитом до Львова у п'ятницю, 26 квітня. Метою поїздки, за його словами, допомогти Україні виграти війну та вступити до ЄС.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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"Мартін Єґер, Посол Німеччини, сьогодні у Львові. Дуже тепла зустріч. Пан посол приїхав з чіткими меседжами:"Я тут для того, щоб допомогти Україні виграти війну і вступити до ЄС." Краще не скажеш", — написав Садовий, повідомляючи про візит посла.

Він також подякував Німеччині за підтримку проектів UNBROKEN Ukraine. Зокрема, за його словами, наступного тижня планується відкриття великої протезної майстерні, де виготовлятимуть до тисячі протезів на рік.

Крім того, як розповів Садовий, минулого року запрацювало нове діагностичне відділення на території лікарні Святого Луки, до кінця року там планують збудувати новий центр ментального здоров'я.

"Це все було б неможливо без підтримки уряду Німеччини та наших міст-побратимів: Вюрцбурга та Фрайбурга", — сказав Садовий.

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Нагадаємо, 22 квітня мер німецького Гамбурга Петер Ченчер перебував з неоголошеним візитом у Києві.

Перед цим 18 квітня до Києва з неанонсованим візитом прибув віцеканцлер Німеччини Роберт Габек.