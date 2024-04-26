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Во Львов приехал посол Германии Мартин Егер — какая цель поездки

26 апреля 2024 14:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львов приехал посол Германии Мартин Егер — какая цель поездки
Мартин Егер и Андрей Садовой. Фото: Садовый\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Посол Германии Мартин Егер посетил с рабочим визитом Львов в пятницу, 26 апреля. Целью поездки, по его словам, помочь Украине выиграть войну и вступить в ЕС.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

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"Мартин Егер, Посол Германии, сегодня во Львове. Очень теплая встреча. Господин посол приехал с четкими месседжами: "Я здесь для того, чтобы помочь Украине выиграть войну и вступить в ЕС". Лучше не скажешь", — написал Садовой, сообщая о визит посла.

Он также поблагодарил Германию за поддержку проектов UNBROKEN Ukraine. В частности, по его словам, на следующей неделе планируется открытие большой протезной мастерской, где будут производиться до тысячи протезов в год.

Кроме того, как рассказал Садовой, в прошлом году заработало новое диагностическое отделение на территории больницы Святого Луки, до конца года там планируется построить новый центр ментального здоровья.

"Это все было бы невозможно без поддержки правительства Германии и наших городов-побратимов: Вюрцбурга и Фрайбурга", — сказал Садовой.

Посол Германии во Львове 26 апреля
Скриншот

Напомним, 22 апреля мэр германского Гамбурга Петер Ченчер находился с необъявленным визитом в Киеве.

Перед этим 18 апреля в Киев с неанонсированным визитом прибыл вице-канцлер Германии Роберт Габек.

Германия
война
украинцы
Львов
Украина
Андрей Садовый

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