До переліку нематеріальної культурної спадщини України може потрапити дрогобицька сіль

Дрогобицька сіль у банці. Фото: Дрогобицька солеварня

Дрогобицька сіль може потрапити до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Дрогобицька міська рада підготувала і направила д Міністерства культури необхідні документи.

Про це йдеться на сайті Дрогобицької міської ради.

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Повідомляється, що на солеварні у Дроговичі вдалось зберегти унікальну технологію видобутку солі, що робить її корисною для здоров’я та без сторонніх домішок.

Нині в умовах війни Дрогобицька солеварня залишається одним зі стратегічно важливих в країні підприємств. Аби зберегти надбання підпримства, управлінням культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради запропонувало внести дрогобицьку сіль до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Відповідний лист, спільно з обліковою картою, фотоматеріалами та листами згоди носіїв нематеріальної спадщини, направили до Департаменту культури Львівської ОВА. Далі — ці матеріали відправлять до Міністерства культури, при якому діє відповідна експертна рада.

Зауважимо, Дрогобицька солеварня — найстаріше в Україні та Східній Європі постійнодіюче підприємство. Воно працює з 1250 року і попри те, що неодноразово перебувало під загрозою знищення, закриття чи приватизації, тут досі видобувають сіль.

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