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До переліку нематеріальної культурної спадщини України може потрапити дрогобицька сіль

22 жовтня 2023 23:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
До переліку нематеріальної культурної спадщини України може потрапити дрогобицька сіль
Дрогобицька сіль у банці. Фото: Дрогобицька солеварня
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Дрогобицька сіль може потрапити до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Дрогобицька міська рада підготувала і направила д Міністерства культури необхідні документи.

Про це йдеться на сайті Дрогобицької міської ради.

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Повідомляється, що на солеварні у Дроговичі вдалось зберегти унікальну технологію видобутку солі, що робить її корисною для здоров’я та без сторонніх домішок.

Нині в умовах війни Дрогобицька солеварня залишається одним зі стратегічно важливих в країні підприємств. Аби зберегти надбання підпримства, управлінням культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради запропонувало внести дрогобицьку сіль до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Відповідний лист, спільно з обліковою картою, фотоматеріалами та листами згоди носіїв нематеріальної спадщини, направили до Департаменту культури Львівської ОВА. Далі — ці матеріали відправлять до Міністерства культури, при якому діє відповідна експертна рада.

Зауважимо, Дрогобицька солеварня — найстаріше в Україні та Східній Європі постійнодіюче підприємство. Воно працює з 1250 року і попри те, що неодноразово перебувало під загрозою знищення, закриття чи приватизації, тут досі видобувають сіль.

Нагадаємо, ЮНЕСКО спільно з Інтерполом створять віртуальний музей. Там демонструватимуть колекції й археологічні пам’ятки, які були викрадені з музеїв по всьому світу. Їх вартість оцінюється у 2,5 мільйона доларів.

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