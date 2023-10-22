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В перечень нематериального культурного наследия Украины может попасть дрогобычская соль

22 октября 2023 23:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В перечень нематериального культурного наследия Украины может попасть дрогобычская соль
Дрогобычская соль в банке. Фото: Дрогобычская солеварня
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Дрогобычская соль может попасть в список нематериального культурного наследия Украины. Дрогобычский городской совет подготовил и направил Министерству культуры необходимые документы.

Об этом говорится на сайте Дрогобычского городского совета.

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Сообщается, что на солеварне в Дрогобыче удалось сохранить уникальную технологию добычи соли, что делает ее полезной для здоровья и без посторонних примесей.

В настоящее время в условиях войны Дрогобычская солеварня остается одним из стратегически важных в стране предприятий. Чтобы сохранить достояние предприятия, управление культуры и развития туризма Дрогобычского городского совета предложило внести дрогобычскую соль в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Соответствующее письмо совместно с учетной картой, фотоматериалами и письмами согласия носителей нематериального наследия направили в Департамент культуры Львовской ОВА. Далее эти материалы отправят в Министерство культуры, при котором действует соответствующий экспертный совет.

Заметим, Дрогобычская солеварня — старейшее в Украине и Восточной Европе постоянно действующее предприятие. Оно работает с 1250 года и, несмотря на то, что неоднократно находилось под угрозой уничтожения, закрытия или приватизации, здесь до сих пор добывают соль.

Напомним, ЮНЕСКО совместно с Интерполом создадут виртуальный музей. Там будут демонстрировать коллекции и археологические достопримечательности, которые были украдены из музеев по всему миру. Их стоимость оценивается в 2,5 миллиона долларов.

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