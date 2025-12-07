Відео
Головна Львів До понад 15 годин без світла — графіки у Львові на завтра

До понад 15 годин без світла — графіки у Львові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 23:36
Як відключатимуть світло у Львові та на Львівщині 8 грудня — графіки
Львів під час відключень світла. Фото ілюстративне: AP

У понеділок, 8 грудня, у Львові та на Львівщині діятимуть погодинні відключення світла. Без обмежень не обійдеться в жодній із черг.

Про це в неділю, 7 грудня, повідомили у "Львівобленерго".

Читайте також:

Відключення світла у Львові та області 8 грудня 

  • черга 1.1 – з 00:00 по 01:30, з 05:00 по 08:30, з 12:00 по 19:00, з 22:30 по 24:00;
  • черга 1.2 – з 05:00 по 12:00, з 15:30 по 22:30;
  • черга 2.1 – з 00:00 по 01:30, з 05:00 по 08:30, з 15:30 по 22:00;
  • черга 2.2 – з 05:00 по 08:30, з 12:00 по 19:00, з 22:30 по 24:00;
  • черга 3.1 – з 01:30 по 05:00, з 08:30 по 15:30, з 19:00 по 24:00;
  • черга 3.2 – з 00:00 по 02:00, з 08:00 по 12:00, з 15:30 по 22:30;
  • черга 4.1 – з 03:00 по 08:30, з 12:00 по 19:00, з 22:30 по 24:00;
  • черга 4.2 – з 01:30 по 08:30, з 12:00 по 19:00, з 22:30 по 24:00;
  • черга 5.1 – з 00:00 по 05:00, з 08:30 по 15:30, з 19:00 по 22:30;
  • черги 5.2 та 6.2 – з 00:00 по 03:00, з 08:30 по 15:30, з 19:00 по 22:30;
  • черга 6.1 – з 00:00 по 05:00, з 08:30 по 15:30, з 19:00 по 22:30.

Дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла".

Ця ж інформація є в чат-ботах:

  • "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
  • "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
  • "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Крім того, можна скористатися застосунком КомКом.

Нагадаємо, 8 грудня стабілізаційнівідключення діятимуть в усіх регіонах України. Обмеження обсягом від двох із половиною до чотирьох черг триватимуть упродовж усієї доби.

Також ми повідомляли, що в Києві 8 грудня відключення електроенергії застосують для всіх споживачів. У деяких чергах світла не буде до семи годин поспіль.

Львів електроенергія Львівська область відключення світла світло графіки відключень світла
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
