Главная Львов До более 15 часов без света — графики во Львове на завтра

До более 15 часов без света — графики во Львове на завтра

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 23:36
Как будут отключать свет во Львове и на Львовщине 8 декабря — графики
Львов во время отключений света. Фото иллюстративное: AP

В понедельник, 8 декабря, во Львове и Львовской области будут действовать почасовые отключения света. Без ограничений не обойдется ни в одной из очередей.

Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщили в "Львовоблэнерго".

Отключение света во Львове и области 8 декабря

  • очередь 1.1 — с 00:00 по 01:30, с 05:00 по 08:30, с 12:00 по 19:00, с 22:30 по 24:00;
  • очередь 1.2 — с 05:00 по 12:00, с 15:30 по 22:30;
  • очередь 2.1 — с 00:00 по 01:30, с 05:00 по 08:30, с 15:30 по 22:00;
  • очередь 2.2 — с 05:00 по 08:30, с 12:00 по 19:00, с 22:30 по 24:00;
  • очередь 3.1 — с 01:30 по 05:00, с 08:30 по 15:30, с 19:00 по 24:00;
  • очередь 3.2 — с 00:00 по 02:00, с 08:00 по 12:00, с 15:30 по 22:30;
  • очередь 4.1 — с 03:00 по 08:30, с 12:00 по 19:00, с 22:30 по 24:00;
  • очередь 4.2 — с 01:30 по 08:30, с 12:00 по 19:00, с 22:30 по 24:00;
  • очередь 5.1 — с 00:00 по 05:00, с 08:30 по 15:30, с 19:00 по 22:30;
  • очереди 5.2 и 6.2 — с 00:00 по 03:00, с 08:30 по 15:30, с 19:00 по 22:30;
  • очередь 6.1 — с 00:00 по 05:00, с 08:30 по 15:30, с 19:00 по 22:30.

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

Эта же информация есть в чат-ботах:

  • "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
  • "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
  • "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Кроме того, можно воспользоваться приложением КомКом.

Напомним, 8 декабря стабилизационные отключения будут действовать во всех регионах Украины. Ограничения объемом от двух с половиной до четырех очередей будут продолжаться в течение всех суток.

Также мы сообщали, что в Киеве 8 декабря отключения электроэнергии применят для всех потребителей. В некоторых очередях света не будет до семи часов подряд.

Львов электроэнергия Львовская область отключения света свет графики отключений света
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
