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До протесту польських перевізників у Дорогуську приєднуються фермери

18 грудня 2023 09:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
До протесту польських перевізників у Дорогуську приєднуються фермери
Протест польських перевізників на кордоні. Фото: Polskie Radio Lublin
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Польські перевізники запланували нову акцію протесту з 18 грудня, яка передбачає блокування дороги до граничного контрольно-пропускного пункту Дорогуськ на українському кордоні. До них приєднаються місцеві селяни.

Про це повідомив лідер протестуючих перевізників Рафал Меклер у Twitter.

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Рафал Меклер оголосив, що починаючи з 18 грудня у блокуванні дороги братимуть участь фермери з аграрної асоціації "Об'єднане село". Планується, що акція протесту стартує о 13.30 за місцевим часом.

Блокада кордону
Повідомлення про нову блокаду на кордоні. Фото: скриншот

Чому фермери вирішили приєднатися до протесту на кордоні

У повідомленні йдеться, що фермери вирішили приєднатися до акції через складну обстановку на польському аграрному ринку, пов'язану з неконтрольованим припливом українського зерна, відсутністю перспектив покращення ситуації у сільському господарстві у 2023 році, а також нестачею системних заходів для захисту місцевого ринку.

Протестувальники висувають вимоги припинити імпорт цукру з України, забезпечити негайну виплату прямих субсидій, зберегти ставку акцизу на паливо на поточному рівні та надати компенсації виробникам кукурудзи.

Нагадаємо, що 12 грудня на місце блокування КПП "Ягодин — Дорогуськ" польськими перевізниками прибули правоохоронці. Відомо, що водії перекрили дорогу вантажівкою, заявивши, що вона зламалася.

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