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К протесту польских перевозчиков в Дорогуске присоединяться фермеры

18 декабря 2023 09:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
К протесту польских перевозчиков в Дорогуске присоединяться фермеры
Протест польских перевозчиков на границе. Фото: Polskie Radio Lublin
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Польские перевозчики запланировали новую акцию протеста с 18 декабря, предполагающую блокировку дороги к граничному контрольно-пропускному пункту Дорогуск на украинской границе. К ним присоединятся местные фермеры.

Об этом сообщил лидер протестующих перевозчиков Рафал Меклер в Twitter.

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Рафал Меклер объявил, что начиная с 18 декабря в блокировке дороги будут участвовать фермеры из аграрной ассоциации "Объединенное село". Планируется, что акция протеста стартует в 13:30 по местному времени.

Блокада границы
Сообщение о новой блокаде на границе. Фото: скриншот

Почему фермеры решили присоединиться к протесту на границе

В сообщении говорится, что фермеры решили присоединиться к акции из-за сложной обстановки на польском аграрном рынке, связанной с неконтролируемым притоком украинского зерна, отсутствием перспектив улучшения ситуации в сельском хозяйстве в 2023 году, а также нехваткой системных мер для защиты местного рынка.

Протестующие фермеры выдвигают требования прекратить импорт сахара из Украины, обеспечить немедленную выплату прямых субсидий, сохранить ставку акциза на топливо на текущем уровне и предоставить компенсации производителям кукурузы.

Напомним, что 12 декабря на место блокирования КПП "Ягодин — Дорогуск" польскими перевозчиками прибыли правоохранители. Известно, что водители перекрыли дорогу грузовиком, заявив, что он сломался.

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