Як відключатимуть світло у Львові та на Львівщині 1 лютого — графіки

Львів під час відключень світла. Фото ілюстративне: Львівська міська рада

У неділю, 1 лютого, у Львові та на Львівщині діятимуть погодинні відключення світла. У жодній із черг не обійдеться без обмежень.

Про це в суботу, 31 січня повідомили у Львівобленерго.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла у Львові та області 1 лютого

черга 1.1 — з 01:00 до 04:30;

черги 1.2 і 6.2 — з 11:30 до 15:00;

черги 2.1 і 3.1 — з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 08:00;

черга 2.2 — з 04:30 до 08:00, з 15:00 до 18:30;

черга 3.2 — з 15:00 до 18:30;

черга 4.1 — з 00:00 до 01:00, з 18:30 до 22:00;

черга 4.2 — з 08:00 до 11:30, з 22:00 до 24:00;

черга 5.1 — з 08:00 до 11:30;

черга 5.2 — з 01:00 до 04:30, з 22:00 до 24:00;

черга 6.1 — з 01:00 до 04:30, з 18:30 до 22:00.

Дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла".

Ця ж інформація є в чат-ботах:

"Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

"Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

"Львівобленерго Бізнес" у Viber;

"Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Крім того, можна скористатися застосунком "КомКом".

Нагадаємо, стабілізаційні відключення 1 лютого діятимуть не на всій території Одещини. В Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах застосують аварійні відключення.

Також ми повідомляли, що 31 січня в більшості областей України виникли проблеми з електропостачанням. Причиною стала технологічна аварія на мережі: дві лінії між Румунією і Молдовою та на теології України призупинили роботу.