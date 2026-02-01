Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів До семи годин на добу без світла — графіки відключень у Львові на сьогодні

До семи годин на добу без світла — графіки відключень у Львові на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 02:52
Як відключатимуть світло у Львові та на Львівщині 1 лютого — графіки
Львів під час відключень світла. Фото ілюстративне: Львівська міська рада

У неділю, 1 лютого, у Львові та на Львівщині діятимуть погодинні відключення світла. У жодній із черг не обійдеться без обмежень.

Про це в суботу, 31 січня повідомили у Львівобленерго.

Реклама
Читайте також:

Відключення світла у Львові та області 1 лютого 

  • черга 1.1 — з 01:00 до 04:30;
  • черги 1.2 і 6.2 — з 11:30 до 15:00;
  • черги 2.1 і 3.1 — з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 08:00; 
  • черга 2.2 — з 04:30 до 08:00, з 15:00 до 18:30;
  • черга 3.2 — з 15:00 до 18:30; 
  • черга 4.1 — з 00:00 до 01:00, з 18:30 до 22:00; 
  • черга 4.2 — з 08:00 до 11:30, з 22:00 до 24:00;
  • черга 5.1 — з 08:00 до 11:30;
  • черга 5.2 — з 01:00 до 04:30, з 22:00 до 24:00;
  • черга 6.1 — з 01:00 до 04:30, з 18:30 до 22:00.

Дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла".

Ця ж інформація є в чат-ботах:

  • "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
  • "Львівобленерго Бізнес" у Viber;
  • "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Крім того, можна скористатися застосунком "КомКом".

Нагадаємо, стабілізаційні відключення 1 лютого діятимуть не на всій території Одещини. В Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах застосують аварійні відключення.

Також ми повідомляли, що 31 січня в більшості областей України виникли проблеми з електропостачанням. Причиною стала технологічна аварія на мережі: дві лінії між Румунією і Молдовою та на теології України призупинили роботу.

Львів електроенергія Львівська область відключення світла графіки відключень світла
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації