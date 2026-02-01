Как будут отключать свет во Львове и на Львовщине 1 февраля — графики

Львов во время отключений света. Фото иллюстративное: Львовский городской совет

В воскресенье, 1 февраля, во Львове и Львовской области будут действовать почасовые отключения света. Ни в одной из очередей не обойдется без ограничений.

Об этом в субботу, 31 января сообщили в Львовоблэнерго.

Отключение света во Львове и области 1 февраля

очередь 1.1 — с 01:00 до 04:30;

очереди 1.2 и 6.2 — с 11:30 до 15:00;

очереди 2.1 и 3.1 — с 00:00 до 01:00, с 04:30 до 08:00;

очередь 2.2 — с 04:30 до 08:00, с 15:00 до 18:30;

очередь 3.2 — с 15:00 до 18:30;

очередь 4.1 — с 00:00 до 01:00, с 18:30 до 22:00;

очередь 4.2 — с 08:00 до 11:30, с 22:00 до 24:00;

очередь 5.1 — с 08:00 до 11:30;

очередь 5.2 — с 01:00 до 04:30, с 22:00 до 24:00;

очередь 6.1 — с 01:00 до 04:30, с 18:30 до 22:00.

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

Эта же информация есть в чат-ботах:

"Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

"Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

"Львовоблэнерго Бизнес" в Viber;

"Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Кроме того, можно воспользоваться приложением "КомКом".

Напомним, стабилизационные отключения 1 февраля будут действовать не на всей территории Одесской области. В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах применят аварийные отключения.

Также мы сообщали, что 31 января в большинстве областей Украины возникли проблемы с электроснабжением. Причиной стала технологическая авария на сети: две линии между Румынией и Молдовой и на территории Украины приостановили работу.