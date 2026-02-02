Як відключатимуть світло у Львові та на Львівщині 2 лютого 2026 року — графіки

Львів під час відключень світла. Фото ілюстративне: Reuters

У понеділок, 2 лютого, у Львові та на Львівщині діятимуть погодинні відключення світла. У жодній із черг не обійдеться без обмежень.

Про це в неділю, 1 лютого, повідомили у Львівобленерго.

Відключення світла у Львові та області 2 лютого

черги 1.1, 5.2 і 6.1 — з 19:00 до 22:00;

черги 1.2, 3.2, 4.1 — з 08:30 до 12:00;

черги 2.1, 2.2, 3.1 — з 12:00 до 15:30;

черги 4.2, 5.1, 6.2 — з 06:00 до 08:30, з 15:30 до 19:00.

Дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла".

Ця ж інформація є в чат-ботах:

"Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

"Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

"Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

"Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Крім того, можна скористатися застосунком "КомКом".

Нагадаємо, стабілізаційні відключення 2 лютого діятимуть не на всій території Одещини. В Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах застосують аварійні відключення.

Також ми повідомляли, що Київ 2 лютого повернувся до тимчасових графіків. Вони почали діяти від опівночі.