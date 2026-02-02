Видео
До шести часов в сутки без света — графики отключений во Львове на сегодня

До шести часов в сутки без света — графики отключений во Львове на сегодня

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 00:30
Как будут отключать свет во Львове и на Львовщине 2 февраля 2026 года — графики
Львов во время отключений света. Фото иллюстративное: Reuters

В понедельник, 2 февраля, во Львове и Львовской области будут действовать почасовые отключения света. Ни в одной из очередей не обойдется без ограничений.

Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщили во Львовоблэнерго.

Читайте также:

Отключение света во Львове и области 2 февраля

  • очереди 1.1, 5.2 и 6.1 — с 19:00 до 22:00;
  • очереди 1.2, 3.2, 4.1 — с 08:30 до 12:00;
  • очереди 2.1, 2.2, 3.1 — с 12:00 до 15:30;
  • очереди 4.2, 5.1, 6.2 — с 06:00 до 08:30, с 15:30 до 19:00.

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

Эта же информация есть в чат-ботах:

  • "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
  • "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
  • "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Кроме того, можно воспользоваться приложением "КомКом".

Напомним, стабилизационные отключения 2 февраля будут действовать не на всей территории Одесской области. В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах применят аварийные отключения.

Также мы сообщали, что Киев 2 февраля вернулся к временным графикам. Они начали действовать с полуночи.

Львов электроэнергия Львовская область свет графики отключений света
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
