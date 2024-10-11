Головний лікар Льівської МСЕК Володимир Решота задекларував пів мільйона гривень

Володимир Решота. Фото: ZAXID.NET

Головний лікар Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи Володимир Решота задекларував за минулий рік 499 070 гривень зарплати. Іншими словами, це приблизно 41 589 грн на місяць.

Про це свідчать дані декларації, оприлюдненої ним на сайті Єдиного державного реєстру декларацій.

Читайте також:

Нерухоме майно

Згідно з декларацією, квартира у Львові загальною площею 93,9 кв. м, де проживає подружжя, належить його дружині Наталії. Її вартість у декларації не зазначена.

Також Наталія Решота володіє земельною ділянкою площею 15 000 кв. м у селі Мшанець на Самбірщині та гаражем площею 26,1 кв. м у Львові. Крім того, у власності жінки ще одна квартира у Львові площею 42,3 кв. м. Вартість усіх цих об’єктів нерухомості також не задекларована.

Сам Володимир Решота має дві земельні ділянки на території області та гараж у Львові. Також головний лікар МСЕК у грудні 2023 року придбав квартиру у Львові за 3 922 560 грн.

За даними декларації, Решота не має власного автомобіля. Його дружина Наталія їздить на TOYOTA VENZA 2010 року, яку вона придбала у тому ж 2010 році за 226 500 гривень.

Доходи керівника Львівської МСЕТ

Окрім заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, Решота отримав у 2023 році пенсію у розмірі 120 207 грн. Це приблизно 10017 грн на місяць.

На додачу до цього він задекларував 3 922 560 грн доходу внаслідок прийняття майна на підставі договору про переведення боргу від Івана Думича.

Окрім того, він отримав від Львівської обласної організації професійної спілки працівників охорони здоров’я України додаткове благо у розмірі 7 752 грн та суму виплат чи відшкодувань у розмірі 3 760 грн.

Раніше ми повідомляли, що на засіданні Хмельницької ОВА було ухвалено рішення про тотальну перевірку всіх військово-лікарських комісій та медико-соціальних експертних комісій.

Нагадуємо, що Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницької обласної (МСЕК) Тетяні Крупи.