Главный врач Львовской МСЭК Владимир Решота задекларировал полмиллиона гривен

Владимир Решота. Фото: ZAXID.NET

Главный врач Львовского областного центра медико-социальной экспертизы Владимир Решота задекларировал за прошлый год 499 070 гривен зарплаты. Другими словами, это примерно 41 589 грн в месяц.

Об этом свидетельствуют данные декларации, обнародованной им на сайте Единого государственного реестра деклараций.

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Недвижимое имущество

Согласно декларации, квартира во Львове общей площадью 93,9 кв. м, где проживают супруги, принадлежит его жене Наталье. Ее стоимость в декларации не указана.

Также Наталья Решота владеет земельным участком площадью 15 000 кв. м в селе Мшанец на Самборщине и гаражом площадью 26,1 кв. м во Львове. Кроме того, в собственности женщины еще одна квартира во Львове площадью 42,3 кв. м. Стоимость всех этих объектов недвижимости также не задекларирована.

Сам Владимир Решота имеет два земельных участка на территории области и гараж во Львове. Также главный врач МСЭК в декабре 2023 года приобрел квартиру во Львове за 3 922 560 грн.

По данным декларации, у Решоты нет собственного автомобиля. Его жена Наталья ездит на TOYOTA VENZA 2010 года, которую она приобрела в том же 2010 году за 226 500 гривен.

Доходы руководителя Львовской МСЭТ

Кроме заработной платы, полученной по основному месту работы, Решота получил в 2023 году пенсию в размере 120 207 грн. Это примерно 10 017 грн в месяц.

Вдобавок к этому он задекларировал 3 922 560 грн дохода в результате принятия имущества на основании договора о переводе долга от Ивана Думича.

Кроме того, он получил от Львовской областной организации профессионального союза работников здравоохранения Украины дополнительное благо в размере 7752 грн и сумму выплат или возмещений в размере 3760 грн.

Ранее мы сообщали, что на заседании Хмельницкой ОВА было принято решение о тотальной проверке всех военно-врачебных комиссий и медико-социальных экспертных комиссий.

Напомним, что Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главы Хмельницкой областной (МСЭК) Татьяны Крупы.