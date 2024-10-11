Главный врач Львовской МСЭК Владимир Решота задекларировал полмиллиона гривен

Доходы руководителей МСЭК — что задекларировал главный эксперт Львовской области
Главный врач Львовского областного центра медико-социальной экспертизы Владимир Решота задекларировал за прошлый год 499 070 гривен зарплаты. Другими словами, это примерно 41 589 грн в месяц.
Об этом свидетельствуют данные декларации, обнародованной им на сайте Единого государственного реестра деклараций.
Недвижимое имущество
Согласно декларации, квартира во Львове общей площадью 93,9 кв. м, где проживают супруги, принадлежит его жене Наталье. Ее стоимость в декларации не указана.
Также Наталья Решота владеет земельным участком площадью 15 000 кв. м в селе Мшанец на Самборщине и гаражом площадью 26,1 кв. м во Львове. Кроме того, в собственности женщины еще одна квартира во Львове площадью 42,3 кв. м. Стоимость всех этих объектов недвижимости также не задекларирована.
Сам Владимир Решота имеет два земельных участка на территории области и гараж во Львове. Также главный врач МСЭК в декабре 2023 года приобрел квартиру во Львове за 3 922 560 грн.
По данным декларации, у Решоты нет собственного автомобиля. Его жена Наталья ездит на TOYOTA VENZA 2010 года, которую она приобрела в том же 2010 году за 226 500 гривен.
Доходы руководителя Львовской МСЭТ
Кроме заработной платы, полученной по основному месту работы, Решота получил в 2023 году пенсию в размере 120 207 грн. Это примерно 10 017 грн в месяц.
Вдобавок к этому он задекларировал 3 922 560 грн дохода в результате принятия имущества на основании договора о переводе долга от Ивана Думича.
Кроме того, он получил от Львовской областной организации профессионального союза работников здравоохранения Украины дополнительное благо в размере 7752 грн и сумму выплат или возмещений в размере 3760 грн.
Ранее мы сообщали, что на заседании Хмельницкой ОВА было принято решение о тотальной проверке всех военно-врачебных комиссий и медико-социальных экспертных комиссий.
Напомним, что Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главы Хмельницкой областной (МСЭК) Татьяны Крупы.
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