У Львові студентка відрахувалась з університету через домагання професора 2025 — що відомо про скандал

Львівський національний університет імені Івана Франка. Фото: mruwka.com

Скандал із домаганнями на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка набирає обертів. Студентка Софія Романів, яка була однією з тих, хто публічно заявив про неприпустиму поведінку професора Йосипа Лося, повідомила про своє відрахування з університету.

У коментарі Новини.LIVE дівчина розповіла, що її обурила позиція факультету після скандалу.

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Софії Романів 22 роки, вона навчалася на першому курсі магістратури, коли на факультеті журналістики розгорівся скандал щодо неприпустимої поведінки професора Йосипа Лося. Дівчина висловила своє розчарування позицією факультету щодо скандалу. Вона зазначила, що частина викладачів не реагувала на звинувачення, а деякі стали на захист професора Лося.

"Я відмовляюсь сприймати, коли у місці, яке я любила, викладачі, яких я поважала, звинувачують студентів за правду та стають на захист зла. Або ж легітимізують це зло своєю мовчазною згодою", — написала дівчина у своєму дописі на Facebook.

Повідомлення Софії Романів. Фото: скриншот

На її думку, на факультеті надто довго мовчали і навіть після звільнення професора реакція була недостатньо переконливою і недостатньо швидкою.

"Якщо зайти на наш сайт, там лише одна публікація на цю тему. Я вважаю, що це несерйозно. Я нікого не закликаю повторювати мій вчинок. Тим, хто залишився, я бажаю не мовчати і намагатися щось змінювати", — каже дівчина.

Романів також додала, що її рішення є своєрідним протестом. Вона закликала інших студентів не замовчувати проблеми, незалежно від віку, посади чи соціального статусу.

Додамо, професора Йосипа Лося було звільнено з університету після численних звинувачень у домаганнях.

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