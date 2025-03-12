Во Львове студентка отчислилась из университета из-за домогательств профессора 2025 — что известно о скандале

Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Фото: mruwka.com

Скандал с домогательствами на факультете журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко набирает обороты. Студентка София Романив, которая была одной из тех, кто публично заявил о недопустимом поведении профессора Иосифа Лося, сообщила о своем отчислении из университета.

В комментарии Новини.LIVE девушка рассказала, что ее возмутила позиция факультета после скандала.

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Софии Романив 22 года, она училась на первом курсе магистратуры, когда на факультете журналистики разгорелся скандал относительно недопустимого поведения профессора Иосифа Лося. Девушка выразила свое разочарование позицией факультета по скандалу. Она отметила, что часть преподавателей не реагировала на обвинения, а некоторые стали на защиту профессора Лося.

"Я отказываюсь воспринимать, когда в месте, которое я любила, преподаватели, которых я уважала, обвиняют студентов за правду и становятся на защиту зла. Или же легитимизируют это зло своим молчаливым согласием", — написала девушка в своей заметке на Facebook.

Сообщение Софии Романив. Фото: скриншот

По ее мнению, на факультете слишком долго молчали и даже после увольнения профессора реакция была недостаточно убедительной и недостаточно быстрой.

"Если зайти на наш сайт, там только одна публикация на эту тему. Я считаю, что это несерьезно. Я никого не призываю повторять мой поступок. Тем, кто остался, я желаю не молчать и пытаться что-то менять", — говорит девушка.

Романив также добавила, что ее решение является своеобразным протестом. Она призвала других студентов не замалчивать проблемы, независимо от возраста, должности или социального статуса.

Добавим, профессор Иосиф Лось был уволен из университета после многочисленных обвинений в домогательствах.

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