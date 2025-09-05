Як і на що донатять українці у Львові 2025 — скільки готові відати на ЗСУ

Львів'яни гуляють містом. Ілюстративне фото: tripmydream.ua

Попри складну економічну ситуацію та затяжну війну, українці продовжують донатити на армію, лікування та інші потреби. Хтось перераховує сотні гривень, хтось – тисячі, але майже кожен знаходить можливість долучитися. Донати стали частиною повсякденного життя – від переказів знайомим військовим до участі у великих зборів, які запускають у соцмережах.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи донатять вони сьогодні.

Донати українців у Львові

Більшість опитаних кажуть, що донатять тоді, коли мають можливість, і найчастіше переказують кошти знайомим військовим чи на збори друзів у соцмережах. Суми різняться – від 100–200 гривень до кількох тисяч. Люди зізнаються: головне не розмір внеску, а сам факт підтримки, бо навіть невеликі пожертви у великій кількості здатні врятувати життя та допомогти на передовій.

"Так, доначу. Тим людям, яким я довіряю, знайомим, на військових, а також на лікування. Суми бувають різні: від 500 грн до кілька тисяч гривень", — каже жінка.

"В більшості це збори від друзів. По можливості — 100, 200 гривень. Я донатила і на свого тата, бо він служить на Сході. Також наші друзі й рідні часто підтримують його збори", — додає студентка.

"Зазвичай доначу, коли бачу збори в Instagram чи у сторіс друзів. Є знайомі військові, яким також допомагаю. Це приблизно до 500 гривень. Не завжди регулярно, але коли є можливість — так", — ділиться думками львів'янка.

"Звісно, доначу. Суми різні бувають: 50 грн, 500 грн, 1500 тис. грн. Але потрібно донатити, тому що перемога залежить від кожного. Якщо ні — буде дуже сумно. Хлопці потребують допомоги. Тому донатьте, будь ласка", — підсумовує дівчина.

