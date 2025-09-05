Как и на что донатят украинцы во Львове 2025 — сколько готовы отдавать на ВСУ

Львовяне гуляют по городу. Иллюстративное фото: tripmydream.ua

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и затяжную войну, украинцы продолжают донатить на армию, лечение и другие нужды. Кто-то перечисляет сотни гривен, кто-то — тысячи, но почти каждый находит возможность присоединиться. Донаты стали частью повседневной жизни — от переводов знакомым военным до участия в больших сборах, которые запускают в соцсетях.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, донатят ли они сегодня.

Донаты украинцев во Львове

Большинство опрошенных говорят, что донатят тогда, когда имеют возможность, и чаще всего переводят средства знакомым военным или на сборы друзей в соцсетях. Суммы различаются — от 100-200 гривен до нескольких тысяч. Люди признаются: главное не размер взноса, а сам факт поддержки, потому что даже небольшие пожертвования в большом количестве способны спасти жизнь и помочь на передовой.

"Да, доначу. Тем людям, которым я доверяю, знакомым, на военных, а также на лечение. Суммы бывают разные: от 500 грн до нескольких тысяч гривен", — говорит женщина.

"В большинстве это сборы от друзей. По возможности — 100, 200 гривен. Я донатила и на своего папу, потому что он служит на Востоке. Также наши друзья и родные часто поддерживают его сборы", — добавляет студентка.

"Обычно доначу, когда вижу сборы в Instagram или в сторис друзей. Есть знакомые военные, которым также помогаю. Это примерно до 500 гривен. Не всегда регулярно, но когда есть возможность — да", — делится мыслями львовянка.

"Конечно, доначу. Суммы разные бывают: 50 грн, 500 грн, 1500 тыс. грн. Но нужно донатить, потому что победа зависит от каждого. Если нет — будет очень грустно. Ребята нуждаются в помощи. Поэтому донатьте, пожалуйста", — заключает девушка.

