Как и на что донатят украинцы во Львове 2025 — сколько готовы отдавать на ВСУ

Донаты в 2025 — сколько и кому помогают во Львове
Несмотря на сложную экономическую ситуацию и затяжную войну, украинцы продолжают донатить на армию, лечение и другие нужды. Кто-то перечисляет сотни гривен, кто-то — тысячи, но почти каждый находит возможность присоединиться. Донаты стали частью повседневной жизни — от переводов знакомым военным до участия в больших сборах, которые запускают в соцсетях.
Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, донатят ли они сегодня.
Донаты украинцев во Львове
Большинство опрошенных говорят, что донатят тогда, когда имеют возможность, и чаще всего переводят средства знакомым военным или на сборы друзей в соцсетях. Суммы различаются — от 100-200 гривен до нескольких тысяч. Люди признаются: главное не размер взноса, а сам факт поддержки, потому что даже небольшие пожертвования в большом количестве способны спасти жизнь и помочь на передовой.
"Да, доначу. Тем людям, которым я доверяю, знакомым, на военных, а также на лечение. Суммы бывают разные: от 500 грн до нескольких тысяч гривен", — говорит женщина.
"В большинстве это сборы от друзей. По возможности — 100, 200 гривен. Я донатила и на своего папу, потому что он служит на Востоке. Также наши друзья и родные часто поддерживают его сборы", — добавляет студентка.
"Обычно доначу, когда вижу сборы в Instagram или в сторис друзей. Есть знакомые военные, которым также помогаю. Это примерно до 500 гривен. Не всегда регулярно, но когда есть возможность — да", — делится мыслями львовянка.
"Конечно, доначу. Суммы разные бывают: 50 грн, 500 грн, 1500 тыс. грн. Но нужно донатить, потому что победа зависит от каждого. Если нет — будет очень грустно. Ребята нуждаются в помощи. Поэтому донатьте, пожалуйста", — заключает девушка.
