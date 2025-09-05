Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Донаты в 2025 — сколько и кому помогают во Львове

Донаты в 2025 — сколько и кому помогают во Львове

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 18:13
Как и на что донатят украинцы во Львове 2025 — сколько готовы отдавать на ВСУ
Львовяне гуляют по городу. Иллюстративное фото: tripmydream.ua

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и затяжную войну, украинцы продолжают донатить на армию, лечение и другие нужды. Кто-то перечисляет сотни гривен, кто-то — тысячи, но почти каждый находит возможность присоединиться. Донаты стали частью повседневной жизни — от переводов знакомым военным до участия в больших сборах, которые запускают в соцсетях.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, донатят ли они сегодня.

Реклама
Читайте также:

Донаты украинцев во Львове

Большинство опрошенных говорят, что донатят тогда, когда имеют возможность, и чаще всего переводят средства знакомым военным или на сборы друзей в соцсетях. Суммы различаются — от 100-200 гривен до нескольких тысяч. Люди признаются: главное не размер взноса, а сам факт поддержки, потому что даже небольшие пожертвования в большом количестве способны спасти жизнь и помочь на передовой.

"Да, доначу. Тем людям, которым я доверяю, знакомым, на военных, а также на лечение. Суммы бывают разные: от 500 грн до нескольких тысяч гривен", — говорит женщина.

"В большинстве это сборы от друзей. По возможности  100, 200 гривен. Я донатила и на своего папу, потому что он служит на Востоке. Также наши друзья и родные часто поддерживают его сборы", — добавляет студентка.

"Обычно доначу, когда вижу сборы в Instagram или в сторис друзей. Есть знакомые военные, которым также помогаю. Это примерно до 500 гривен. Не всегда регулярно, но когда есть возможность  да", — делится мыслями львовянка.

"Конечно, доначу. Суммы разные бывают: 50 грн, 500 грн, 1500 тыс. грн. Но нужно донатить, потому что победа зависит от каждого. Если нет  будет очень грустно. Ребята нуждаются в помощи. Поэтому донатьте, пожалуйста", — заключает девушка.

Напомню, мы ранее писали, повлияет ли легализация криптовалюты в Украине на донаты для армии.

Мы также писали, как участники боевых действий могут получить дополнительные выплаты от государства.

ВСУ Львов благотворительность помощь волонтерство донат
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации